24 abr 2019

La cuarta sesión del #MujerhoyCancerCare la protagonizó un interesante coloquio sobre Maternidad, fertilidad y cáncer. En este participaron la Dra. María Fernández Chereguini del servicio de Ginecología Oncológica de MD Anderson Cancer Center Madrid, la Dra. Isabel Calvo del Servicio de Oncología Médica de MD Anderson Cancer Center Madrid y el testimonio voluntario de una paciente, Marian Chávez, de la Asociación Contra el Cáncer, que además es ginecóloga.

En la sesión se abordaron temas como la preservación de la fertilidad y el papel de la cirugía preservadora. La quimioterapia y radioterapia durante el embarazo, el diagnóstico de cáncer durante el embarazo y la maternidad después del cáncer. Moderando este coloquio estaba Virginia Lombraña, periodista colaboradora de Mujerhoy, quien quiso comenzar la sesión con el testimonio de Marian Chávez. Una mujer que a los 29 años mientras hacía su residencia de ginecología se le detectó un cáncer ginecológico y de nuevo, en la actualidad está pasando ,un segundo cáncer. “El primer cáncer fue un shock no solo para mi sino también para todos mis compañeros del servicio de ginecología en el que me formaba. Afortunadamente todo salió muy bien, el tratamiento fue muy duro con quimioterapia, hormonoterapia… pero soy una persona animosa y lo llevé bien. Diecisiete años después vuelvo a tener otro tumor ginecológico y lo afronto con otra madurez y volver a ponerme en manos de especialistas y el apoyo de la familia y amigos como la primera vez”.

La preservación de la fertilidad como factor tranquilizador

El coloquio siguió con la participación de las doctoras especialistas contestando a las siguientes preguntas: ¿Cómo es el momento en el que se comunica a una paciente que te tiene un cáncer? y ¿En qué momento se aborda el tema de la preservación de la fertilidad? La doctora María Fernández Chereguini responde: “Hoy en día una paciente joven con cáncer de mama parte del tratamiento está el ofrecer una preservación de la fertilidad sobre todo si por el tipo de tumor va a ser candidata a quimioterapia. Hoy en día es algo obligatorio informar sobre esto, y después la paciente decidir si quiere o no hacerlo”.

“Yo soy oncóloga y a mi consulta siempre vienen los casos ya con diagnosticados de cáncer de mama. La primera pregunta que hacemos es la edad de la primera regla y los hijos. Hoy en día está cambiando la edad del cáncer de mama, cada vez se está diagnosticando en mujeres más jóvenes y se está retrasando la edad del primer hijo por las circunstancias socioculturales y laborales que tenemos en España y Europa. En estos casos hay que hablarles de la preservación de la fertilidad siempre en función del tratamiento que se realice según el tumor porque sobre todo es un factor tranquilizador”, añade la doctora Isabel Calvo.

Marian, aportó su experiencia sobre la preservación de la fertilidad y es que durante su primer cáncer (que fue de mama) todavía no existía la posibilidad de la vitrificación de óvulos. “Yo siempre había querido ser madre y me fastidió que en ese momento no hubiera nada para preservar mis ovarios por el daño que iban a sufrir por la quimioterapia. Hoy en día es muy importante que se ofrezca esta posibilidad a las pacientes”. Además, Marian añadió que los hombres siempre han tenido la posibilidad de preservar una muestra seminal durante un cáncer de leucemia y ahora por suerte hay protocolos muy rápidos que se pueden realizar en mujeres también.

¿Cuáles son los tratamientos que existen hoy en día de preservación de la fertilidad? Marian continuó hablando porque su especialización dentro de la ginecología es la fertilidad: “Un tratamiento de estimulación ovárica, unas inyecciones que tú misma pueden pincharte durante 10 días. Se realiza una extracción de los óvulos, pasan al laboratorio y si están en un punto válido de madurez se preservan pudiéndose guardar durante años. Desde el diagnóstico hasta el comienzo de tratamiento de cáncer de mama se pueden realizar estos tratamientos debido a la rapidez”.

El diagnóstico de cáncer durante el embarazo

La doctora Isabel Calvo quiso dejar muy claro el mensaje de que "el diagnóstico de cáncer de mama durante el embarazo no empeora el pronóstico de cáncer de mama". Este tipo de casos se diagnostican en mujeres más jóvenes y las expertas aclaran que “debe tratarse en una unidad multidisciplinar y lo habitual es seguir adelante con la gestación. “A partir del segundo y tercer trimestre se pueden realizar quimioterapia, realizar cirugías, realizar algunas ecografías y mamografías (que sean imprescindibles) con protección para el feto y sin que corra riesgo la vida de la madre”. Pero sobre todo es un impacto muy fuerte a nivel piscológico debido a la culpabilidad de la madre o a que la madre sienta que por culpa del embarazo le ha pasado eso… En este caso el papel del psicooncólogo es fundamental.

Además, hay que destacar que estos tratamientos están totalmente probados y no hay ningún riesgo de realizarlos durante el embarazo siendo los efectos secundarios que se han descrito en los bebés “bajo peso al nacer”, explica la doctora Calvo.

Cuánto tiempo hay que esperar para quedar embarazada después de un cáncer

Hoy en día existen evidencias que dicen que un embarazo después de 5 años de haber superado un cáncer de mama no supone un riesgo. No obstante, se están realizando nuevos estudios que apuntan a poder realizarlo a partir de los 2 años y no esperar hasta los 5 “pero todavía no tenemos datos fehacientes sobre esto”, según la doctora Calvo.

Marian además, quiso lanzar un mensaje esperanzador porque después de su primer cáncer recurrió a la fertilidad asistida y pudo tener 3 hijos con sus propios óvulos. Además, la actitud positiva y no el falso positivismo, no es que sea crucial a la hora de salvar una enfermedad pero está claro que el sistema inmune se trastoca y “desde luego es de las pocas cosas que tenemos en nuestra mano que podemos afrontar lo que nos venga. No solo un cáncer, sino cualquier problema”, añade Marian.

Pero cabe destacar que además del cáncer de mama existen otros tipos de cáncer ginecológicos como el de ovario, el de cuello de útero y el de endometrio, en los que también podemos preservar los óvulos (siempre en casos muy concretos y según el tipo de cáncer) según aclaró uno de los asistentes como público, el Dr. Javier de Santiago, Jefe de Ginecología Oncológica de MD Anderson Cancer Care Madrid..

Conclusiones finales del Coloquio sobre Maternidad, fertilidad y cáncer

Dra. María Fernández Chereguini: Muchas veces hablamos solo sobre cáncer de mama pero existen otros cánceres como el de ovario, de cérvix… que son complicados en edad reproductiva. En estos casos hay que acudir a centros especializados con profesionales que sepan diagnosticarlos y tratarlos, y dar la opción en los casos que se pueda de realizar tratamientos de preservación de la fertilidad para que esas pacientes en un futuro puedan cumplir su deseo de ser madres.

Dra. Isabel Calvo: Un embarazo no empeora un pronóstico de cáncer de mama. Diagnosticar un cáncer de mama durante la gestación no significa obligatoriamente aborto sino que se puede llevar adelante la gestación y que se puede ser madre después de un cáncer de mama.

Marian Chávez (paciente y ginecóloga): existe la preservación de la fertilidad y como paciente podemos preguntar por ella si no nos la ofrecen.. Tenemos esa posibilidad. Estando en manos de buenos profesionales y teniendo nuestra enfermedad controlada, se puede.