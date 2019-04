24 abr 2019

El segundo de los talleres que pudimos presenciar durante el #MujerhoyCancerCare fue el de "Emociones", impartido por Marta de la Fuente, experta en ansiedad y estrés y Responsable de la Unidad de Psicooncología de MD Anderson Cancer Center Madrid.

Las emociones están en toda nuestra vida: en la familia, la sociedad, en el ambiente laboral y por supuesto, en términos de salud. “En muchas ocasiones nadie nos ha enseñado a trabajar con nuestras emociones”, comenzó la experta. Actualmente en los colegios se están introduciendo asignaturas para aprender a tratar las emociones pero es algo muy reciente. Sentimos emociones en todo momento pero no nos paramos a pensar sobre ellas. A través de la Psicoeduación, Marta de la Fuente quiso enfocar este taller de forma práctica y dar una serie de recursos para saber qué hacer cuando sentimos determinadas emociones.

¿Qué son las emociones? ¿Somos culpables de nuestras emociones?

¿Qué son las emociones? ¿Es malo sentir emociones negativas? Cuando se comienza con un proceso oncológico suelen plantearse las siguientes situaciones ‘No puedes sentirte triste’, ‘No puedes sentirte mal… eso es malo para ti’… Pero, no se pueden eliminar las emociones negativas pero sí controlarlas y aprender a gestionarlas mejor. ¿Somos culpables de nuestras emociones? “A mi me gusta cambiar la palabra ‘culpabilidad’ por ‘responsabilidad’”, puntualiza la psicooncóloga. “Porque la culpabilidad paraliza y reprime y la responsabilidad nos pone en marcha”.

Marta de la Fuente, Responsable de la Unidad de Psicooncología de MD Anderson Cancer Cencer Madrid pinit chus garcía photo

Las emociones nos pueden generar problemas de salud y para cualquier paciente oncológico, este aspecto, les hace sentir mucha culpabilidad. “Es importante romper la asociación entre el estrés y el cáncer. Nosotros no tenemos esa capacidad para generar un cáncer. El cáncer es multicausal, hay muchas variables que influyen en el proceso de la enfermedad. A día de hoy no hay ninguna evidencia de que esto sea causa-efecto.”, explica Marta de la Fuente.

Las emociones son sentimientos subjetivos y reacciones biológicas a las que reaccionamos físicamente ya que nuestro cuerpo reacciona ante determinados estímulos. Son involuntarias y automáticas. Y es que “no podemos controlar que aparezca la emoción pero lo que sí podemos es intentar que cuando aparezca esa emoción no se intensifique y perdure en el tiempo. Todas ellas tienen una finalidad.”, puntualiza la experta.

Uno de los ejemplos más claros para empezar a identificar las emociones que nos propuso la experta durante esta sesión fue la película infantil “Del revés”. Un largometraje que no solo es para niños sino que también está enfocada a adultos en la que se habla de las 5 emociones básicas (en la que eliminaron la sorpresa porque en realidad son 6 las emociones básicas): la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado y el asco. Con esta podemos aprender a identificar a la perfección cada emoción y hablar más concretamente a la pregunta: “¿Qué tal estás?” respondamos algo más que un “Bien”, “Mal” o “Regular”.

Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos estamos sintiendo emociones y para aprender a identificarlas y comenzar a gestionarlas debemos “pararnos, auto observarnos e identificar qué estamos sintiendo. Se ha confirmado que las personas que tienen mayor salud emocional repercute directamente en la salud física”, nos cuenta la psicooncóloga. “Debemos comenzar a tratar las pautas de cuidado relacionadas con la salud de nuestras emociones siendo esto un proceso diario”, explica.

¿De qué depende de que dos personas sientan emociones distintas viendo las mismas imágenes? A través de un vídeo con distintas imágenes que la experta pcompartió como ejemplo, Marta explicó cómo nuestra carga anterior (experiencias, momento vital…) repercute a la hora de experimentar una emoción u otra. Una emoción puede apoderarse de nosotros y actuar en función a ella, influir en nuestro comportamiento. Pero si aprendemos a gestionarla podemos lograr decidir cómo actuar y “llevar las riendas de nuestra vida”.

La psicooncóloga Marta de la Fuente impartiendo el "Taller Emociones" pinit chus garcía photo

La gestión de las emociones durante el proceso de la enfermedad

Cuando nos encontramos ante una enfermedad oncológica esta se convierte en una situación vital estresante que hace cambiar muchas cosas. “Muchos pacientes me dicen: ‘Marta, siento emociones tan intensas que nunca había sentido antes’”. Cuando nos dan un diagnóstico de cáncer nuestra vida cambia 360 grados. Nos damos cuenta de que no somos inmortales y esas cosas que tenían tanta importancia como entregar un informe urgente en el trabajo, deja de serlo. “Es una situación a la que nadie nos ha preparado por lo que sentir emociones negativas es normal. Pero no son negativas, son adaptativas y que necesitamos tenerlas para superar este momento de duelo o pérdida. Porque el diagnóstico de un cáncer es una pérdida de salud”, explica la experta.

Todo el mundo tiene derecho a sentir emociones desagradables y “tenemos que sentirlas porque son necesarias”. Cambian nuestro comportamiento preparándonos para la acción y son muy importantes para tomar decisiones en determinados momentos e incluso para nuestra propia supervivencia, profundizar en nosotros mismos y conocernos mejor.

Entre las situaciones más estresantes para un ser humano está el diagnóstico de una enfermedad grave como puede ser un cáncer y “yo no ayudo a mis pacientes a ser positivos, yo ayudo a mis pacientes a ser objetivos y a buscar soluciones antes las situaciones que tenemos encima de la mesa”, prosigue la psicooncóloga.

El error más común es intentar rechazar o evitar la tristeza. “Tenemos que permitirnos el momento de sentir la emoción. Hay que pararse, permitirnos estar tristes, llorar, descargar, estar solos… y cuando pasa, reanudar tu vida con normalidad. No podemos caer en el error de reprimir nuestras emociones”. Además, tener una buena regulación estas nos permitirá ayudar a otros con las suyas e intentar encauzarlas. “En el proceso de una enfermedad oncológica hay muchas piedras, muchos palos y muchas ramas… Nos podemos encontrar la orilla de la resignación o en la orilla de la aceptación y la búsqueda de las soluciones. ¡Vamos a por ella!”, concluye la Marta de la Fuente.

Hay muchas técnicas de relajación como por ejemplo la respiración abdominal para aprender a calmarnos. Las situaciones más simples de nuestro día a día pueden relajarnos: un paseo, la música… pero sobre todo nuestros pensamientos son determinantes y hay que saber ser racional. “Tal y como dice el psicooncólogo Ramón Bayés, debemos aprender a vivir en el presente-presente, que es lo que realmente podemos gestionar, y no en el presente-pasado o en el presente-futuro”.