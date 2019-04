26 abr 2019

Compartir en google plus

Malas noticias para los aficionados a la kombucha. Puede que esta nueva bebida fermentada, a la que los más 'healthy' se han vuelto adictos no sea tan beneficiosa para la salud como en un principio se pensaba.

Este té o infusión azucarado, se fermenta a través de un cultivo de bacterias y levadura, por lo que se transforma en una bebida con una alta gama de vitaminas, minerales y ácidos orgánicos esenciales, pero... ¿Es tan buena como dicen?

Botella de kombucha. pinit Pixabay

Según los dentistas, no. Te preguntarás por qué, si en el fondo, es un té. Pues bien, la razón es bien sencilla. Sí, no deja de ser una infusión, pero azucarada, por lo que no es buena para la salud debido al endulzante artificial y además, su alto grado de acidez es una preocupación.

La kombucha es igual de ácida que las sodas convencionales o las bebidas energéticas, por lo que desequilibra el pH de la saliva, que idealmente debe de encontrarse entre un 7 o un 7,3. Cuando ingerimos bebidas con azúcar, la saliva alcanza un nivel de ácidez más alto, por lo que las bacterias tienen el camino libre a la hora de reproducirse en la boca.

Incluso, si tu consumo de kombucha es muy elevado, puede dañar la superficie de los dientes, desembocando en un daño permanente: la caída de estos.

Por lo que nos preguntamos, ¿Es relamente necesario sumarse a esta moda? Creemos que no... pero juzga tú mismo.

Instagram nos has mentido, esta bebida 'healthy' lo que se dice 'healthy'... tampoco era. Si te niegas a renunciar a ella, siempre puedes optar por opciones menos azucaradas y por ende, más saludables.