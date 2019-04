29 abr 2019

Compartir en google plus

La fibra es un componente de origen vegetal que juega un papel fundamental en el proceso de digestión, ayuda a mantener sana la microbiota, regula los niveles de azúcar en sangre, el colesterol y es altamente saciante, por lo que te va a ayudar a controlar el peso fácilmente. Estos son los 5 alimentos ricos en fibra soluble que no deberían faltar en tu dieta saludable.

pinit pixabay

Frambuesas

Un fruto rojo realmente delicioso que cuenta con una gran cantidad de fibra, hasta 10 gramos por taza. Las frambuesas son ricas en potasio, calcio, luteína y zeaxantina. Son cardiosaludables, ayudan a cuidar los huesos y los músculos y están cargadas de antioxidantes que combaten el daño provocado por los radicales libres previniendo el envejecimiento celular prematuro.

Son una gran fuente de fibra soluble, al igual que el coco, por lo que su consumo ayudaría a regular la velocidad del paso del azúcar a la sangre, el colesterol y el proceso digestivo. Inclúyelas en tu dieta en smoothies, acompañando tu muesli, tus tortitas fit, en solitario, en ensaladas…

pinit pixabay

Semillas de lino

Son un superalimento que aporta una gran cantidad de fibra y de ácidos grasos Omega 3 al organismo. Cuenta con enzimas digestivas que ayudan a regular el tránsito intestinal favoreciendo así la absorción de nutrientes, reforzando la salud intestinal y el estado de la microbiota.

Las semillas de lino van a ayudarte a depurar el organismo ya que su contenido en fibra facilita la eliminación de toxinas y sustancias de deshecho que se acumulan en el cuerpo, previniendo así también el estreñimiento y convirtiéndose en las mejores amigas de la báscula.

Reproducir Video: Pincha en la imagen para ver cuáles son los alimentos que te ayudarán a tener un vientre plano

Brócoli

Es uno de los más saludables alimentos vegetales, no tiene apenas calorías y su valor nutricional es muy alto. Cuenta con proteínas, y mucha fibra. Una medida de una taza de brócoli tendría unos 10 gramos de fibra además de ser rico en Vitamina C, Vitamina A, B6, ácido fólico, niacina y betacarotenos. También aporta minerales como el potasio, el magnesio, fósforo, hierro y manganeso. Todo un superalimento ‘healthy’ que no debería faltar en tus menús saludables.

pinit pixabay

Aguacate

La estrella de la alimentación saludable hoy en día es este alimento rico en grasas saludables. No hay influencer que no lo fotografíe en sus platos ni menú saludable que no lo incluya. Los expertos recomiendan tomar medio aguacate al día por sus grandes beneficios saludables.

El aguacate cuenta con unos 7 gramos de fibra por 100 gramos. Es muy versátil y puedes untarlo en tus tostadas, añadirlo a tus batidos, cremas de chocolate fit o ensaladas.

Hamburguesas vegetales de lentejas pinit pixabay

Lentejas

Las legumbres son ricas en fibra en general pero en particular las lentejas se merecen una mención especial. Una taza de lentejas aporta unos 15 gramos de fibra, pero también minerales como el hierro, calcio, potasio, magnesio, zinc, selenio y cobre. ¡Ahí es nada!

Las lentejas ayudan a fortalecer el sistema inmune y ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre. Un alimento muy saludable que puedes incluir en tus menús más allá de las clásicas lentejas estofadas como por ejemplo en hamburguesas vegetales o en hummus.