Cada vez hay más concienciación con el medioambiente y es que, el indiscriminado uso de plástico diario tiene efectos devastadores en nuestro planeta. Una de las mejores maneras de minimizar su uso que, no solo van a cuidar de la Madre Tierra sino también van a cuidar tu bolsillo y de tu salud íntima, son estas 3 opciones ecosostenibles para esos días del mes. ¡Toma nota!

Copa menstrual

Si aún no eres usuaria seguro que has oído hablar de ellas en alguna ocasión. La copa menstrual es un recipiente que se inserta en la vagina durante la menstruación y que recoge el flujo sin absorber la sangre como lo harían los tampones, sino que esta quedaría contenida en el interior de la copa. Una vez tu copa necesite vaciarse solo tendrías que extraerla, desechar el flujo y lavarla antes de volver a introducirla. No interfieren con el pH vaginal, se amortizan fácilmente y duran muchos años.

Hay multitud de marcas en el mercado, una de las más vendidas es Enna Cycle, fabricada con silicona biodegradable de grado médico, libre de sustancias químicas y que cuenta con distintas tallas, es vegana y no testada en animales.

Una forma de cuidar tu cuerpo y el medioambiente con la que no generarás residuos innecesarios.

Compresas de tela reutilizables

Tanto si utilizas copa menstrual como si eres usuaria de las compresas desechables tradicionales, las compresas de tela son una opción fabulosa ecosostenible para generar menos residuos y respetuosa para dejar a tu cuerpo fluir de manera natural.

Hoy en día hay diseños muy cómodos y absorbentes realizados con fibras naturales como el bambú y el algodón que van a hacer que tu cuerpo esté en contacto con tejido natural sin perder ni un ápice de protección y sin miedo a las pérdidas. Son ecológicas y sin productos químicos y además evitan infecciones e irritaciones que pueden producirse al contacto con el plástico de las compresas desechables. Son biodegradables y una buenísima opción para pasarte a lo natural. Las de The Bamboo Barn por ejemplo cuentan con varios tipos de protección, dependiendo del nivel de flujo del periodo para que no tengas ningún problema, y una bolsita para transporte.

Braguitas absorbentes

¡Todo un descubrimiento! Un paso más allá a las compresas de tela reutilizables son las braguitas absorbentes que puedes cuidar como cualquier otra prenda íntima con la salvedad de que estás tienen un cometido, contener el flujo del periodo menstrual.

Son cómodas, reutilizables y absorbentes, no vas a tener problemas de desplazamiento como en el caso de las compresas y simplemente, cuando necesites cambiarte, las puedes lavar sin problema para volver a utilizarlas una vez limpias. Una buena opción son las de Cocoro Intim porque son transpirables, tienen muchos y bonitos modelos (braguita, tenga o culotte) y son muy higiénicas. Una auténtica revolución eco en la higiene íntima femenina.

Si estás concienciada con el poder que tenemos para aportar nuestro granito de arena en la importantísima misión de salvaguardar el planeta, el plan zerowaste en la higiene íntima femenina nos da herramientas para poder eliminar el uso de plástico que se genera durante el periodo mensual generando así menos residuos. Haz un favor a tu cuerpo y al medioambiente con estos sencillos gestos ecológicos, que nos da a las mujeres un gran arma para luchar por un planeta más verde y sostenible.