30 abr 2019

Nuestro cuerpo sintetiza coenzima Q10 de forma natural pero con el paso de los años va disminuyendo ese nivel de producción dejando paso a un déficit que conviene suplementar e incrementar con los alimentos que ingerimos. Te explicamos la importancia de este potente antioxidante que deberías incluir en tu dieta.

Qué es la coenzima Q10

Es una coenzima, también conocida como ubiquinona, que se encuentra en la membrana celular produciendo energía. La producción natural de coenzima Q10 por el organismo disminuye con el paso del tiempo y unos niveles bajos de esta sustancia pueden derivar en graves problemas para la salud como depresión del sistema inmunológico, problemas cardiovasculares, falta de energía u obesidad.

Es un poderoso antioxidante que protege del daño causado por los radicales libres lo que hace que sea considerado un elemento antienvejecimiento muy potente, ya que es clave para la producción de energía en las células. ¡Ojo! Si fumas estás bajando tus niveles de coenzima Q10, otra razón más para dejar atrás este hábito tan perjudicial para la salud.

Qué beneficios antiedad ofrece la coenzima Q10

Ayuda a reducir el estrés oxidativo después de hacer deporte y aumenta la utilización de oxígeno en el cuerpo aumentando así la resistencia en el ejercicio físico, además de promover la pérdida de peso estimulando el metabolismo.

Tiene una gran capacidad para reforzar la función del sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a luchar eficazmente contra algunas enfermedades. Es neuroprotectora, antioxidante y con efectos regeneradores, además combate la fatiga y el colesterol.

Alimentos que aportan coenzima Q10 de forma natural

Además de sintetizarse por el cuerpo también puedes obtener coenzima Q10 a través de los alimentos que ingieres, aunque no suele llegar a los niveles diarios recomendados salvo excepciones.

Las vísceras como el corazón o el hígado son grandes fuentes de coenzima Q10. Si no te va la casquería puedes optar por la carnes roja, el pescado azul, los frutos secos como las nueces y los pistachos o las legumbres como lentejas o el tofu que son alimentos ricos en esta sustancia.

También verduras como las espinacas, el brócoli o la coliflor o frutas como las naranjas y las fresas, aportan coenzima Q10. La vitamina B6 es muy importante para que la coenzima Q10 pueda sintetizarse correctamente por el organismo por lo que no dejes de consumir alimentos como plátanos, aguacate, pollo o garbanzos.

Aunque se suelen recomendar dosis de unos 100mg diarios, lo ideal es consultar siempre con un experto, aunque es una suplementación segura. No todos los suplementos de coenzima Q10 tienen la misma asimilación y no todo el mundo es candidato a tomarlos, no siendo recomendable en caso de estar con tratamiento de quimioterapia o tomar medicación para la coagulación de la sangre. También deberías consultar con tu médico su uso en caso de ser hipertensa.

Si mejora el rendimiento deportivo, es una gran aliada antiedad, ayuda a controlar el peso y aporta energía protegiendo las neuronas, tienes muy buenas razones para pensar en incluir más coenzima Q10 en tu dieta, ya sea con la alimentación o, de manera más efectiva, en forma de suplementos.