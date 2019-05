6 may 2019

Cuidar la salud no es solo una cuestión de peso, es importantísimo comer de forma saludable y ‘limpia’ para evitar la temida inflamación en los tejidos que te puede enfermar y envejecer tus células rápidamente. Toma nota de estos 5 alimentos que no deberían faltar en tu dieta antiinflamatoria.

Cúrcuma

Es un ingrediente que ha obtenido mucha fama en los últimos tiempos aunque siempre ha sido un alimento estrella en Asia. Tiene un gran poder antiinflamatorio y se ha merecido incluso el apelativo de ‘ibuprofeno natural’.

Su color amarillo anaranjado se lo debe a la curcumina, un potente polifenol que se encuentra en la raíz de la cúrcuma. Este fitoquímico le aporta la acción antiinflamatoria a la cúrcuma y también su función antioxidante y reguladora de los niveles de azúcar en sangre.

Si no sabes cómo incluir la cúrcuma en tus platos es muy sencillo, puedes añadirla al huevo de tu tortilla, en revueltos, en guisos, guarniciones, arroces, sofritos, smoothies, Golden milk… No digas que no es versátil.

Semillas de lino

Las semillas de lino son un antiinflamatorio natural. Tienen un alto valor nutricional, son diuréticas, depurativas y ricas en lignanos, unos compuestos similares a la fibra que son antioxidantes, antiinflamatorios y se les atribuyen también efectos anticancerígenos.

Se le han dado usos terapéuticos desde la Antigua Grecia pues es un alimento perfecto para aliviar la inflamación intestinal y con ella multitud de enfermedades asociadas. Las semillas de lino reducen la presión arterial, son neuroprotectoras y ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre.

Brócoli

El brócoli, junto con otras crucíferas como las coles de Bruselas, el repollo o el kale, es una gran fuente de una sustancia llamada sulforafano, un azufre orgánico natural conocido por sus propiedades anticancerígenas.

Los compuestos fenólicos que se encuentran en el brócoli son poderosos antioxidantes que combaten el daño producido por los radicales libres evitando el envejecimiento celular prematuro y cuentan con un efecto antiinflamatorio que protege de infecciones y de enfermedades como las degenerativas. Como verás no se ha ganado la fama que tiene solo por su bonito color verde, ¡es un alimento indispensable en toda dieta healthy!

Cerezas

¡Qué delicia de fruta! Y menuda cantidad de nutrientes tiene. Son ricas en fibra y vitaminas y, gracias a su efecto antiinflamatorio, ayudan a prevenir la gota reduciendo el ácido úrico y enfermedades inflamatorias que cursan con dolor como la artritis y la artrosis.

Tiene elevados niveles de antocianinas, antioxidantes que alivian el dolor y la inflamación, además son cardiosaludables y ayudan a conciliar el sueño y también a combatir las infecciones de orina. Sus efectos para mitigar el dolor se han comparado con el de la aspirina e incluso un estudio de la Unversidad de Michigan en EEUU concluyó que la cereza puede ser hasta 10 veces más eficaz que el ibuprofeno para aliviar dolores de cabeza ¡wow!

Jengibre

Esta raíz de sabor tan especial originaria de Asia, se ha utilizado como alimento terapéutico desde tiempos inmemoriales. Tiene poder antioxidante y antiinflamatorio y se ha usado para mejorar la circulación, la digestión y para reforzar el sistema inmunológico.

El jengibre tiene también propiedades expectorantes y antibacterianas, mejora la absorción de nutrientes y reduce la inflamación de los tejidos. Puedes tomarlo en forma de té infusionándolo, rallado o en polvo en tus guisos, en batidos, bizcochos… te ayudará también a prevenir infecciones.