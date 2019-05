6 may 2019

Instagram es un pozo infinito de sabiduría, de eso no hay duda. Las modas y las tendencias se pasean por nuestras pantallas para, en más de una ocasión, dejarnos sin palabras. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo, sobre todo si tienes cuenta en esta red social. Pero a veces, la cosa más normal y común, como una naranja, se hace viral. Y nosotras nos preguntamos por qué.

¿La última fruta que se ha cosechado miles de 'likes' en esta aplicación? La naranja, pero no es una naranja cualquiera (sabemos que ya estabas poniendo cara rara) sino un tipo de naranja llamada 'sumo' que es una mezcla entre clementina y naranja californiana. Todo un descubrimiento, no solo por su sabor, sino también por sus propiedades. En tres, dos, uno... partimos raudas a la frutería. De primeras, podrías pensar que se trata de una naranja cualquiera, pero no: su aspecto la delata. Es más grande de lo normal, tiene la piel más gruesa y tiene una portuberancia que hace que se parezca al limón. Si aún no te la imaginas, ahí va. Tiene hasta cuenta oficial de Instagram.

¿De dónde proceden?

Si nos adentramos en la historia de este tipo de naranja, descubrimos que se han cultivado en Japón desde los años setenta, pero algunos granjeros en California empezaron a cultivarlas en 2011. ¿Pero a qué sabe exactamente?

Pues prácticamente igual que una naranja convencional, pero más dulce. ¿Sus pros? Es más, grande, más fácil de pelar y más jugosa. Además, es menos sensible e incluso dura días en el bolso, no se puede pedir más. Tras esto, te preguntarás por qué medio Nueva York está obsesionado con este tipo de naranja. La culpa la tiene Eva Chen, la directora de moda de Instagram, que con más de un millón se seguidores, ha puesto esta fruta de moda. No, no estamos de broma.

Los stories de Eva están llenos de naranjas Sumo, es más, toda la plantilla de Instagram está comiendo este tipo de naranjas. Es el cítrico de moda. Adiós a los limones, las mandarinas y todo lo demás. Ahora se llevan las naranjas Sumo, que reciben este nombre por su apariencia ruda, parecida a los que practican este deporte ancestral. Un nombre muy conveniente si tenemos en cuenta de dónde proceden.

¿Qué propiedades tienen?

Tienen más azúcar, ya que son más grandes (aunque debemos recordar que son azúcares buenos, procedentes de fruta): una naranja Sumo tiene alrededor de 86 calorías y 17 gramos de azúcar. Comparada con las naranjas normales, es un porcentaje más alto ya que estas tienen aproximadamente 47 calorías y 9 gramos de azúcar.

¿Cómo comerla?

Mul sencillo, puedes tomarla como almuerzo o merienda, incluso como postre, pero también incorporarla a tus comidas. Con una barritas de queso y un puñado de nueces para una comida ligera sería una opción ideal llena de nutrientes, mientras que si quieres que acompañe, pero no protagonice el plato, puedes añadir algunos gajos en una ensalada. Si te sobra, estás de suerte. Puedes guardarla en el frigorífico, este tipo de naranjas duran de una a dos semanas si se mantienen a la temperatura ideal.

¿Aún no te hemos convencido para, al menos, probarla? Todo esto, sin contar los beneficios que los cítricos tienen para la salud.