7 may 2019

La cafeína es uno de los activadores del sistema nervioso más comunes. Un café por la mañana para despertarnos o por la tarde para continuar con la jornada son mecanismos que hacemos sin pernsar, pero que pueden tener alguna que otra consecuencia, sobre todo, si tienes problemas para dormir.

Muchas veces consumimos cafeína con la esperanza de que nos active y recibir un 'boost' de energía instantáneo para llevar mejor el día. Y aunque esta tiene muchos beneficios para la salud, no es sustitua del sueño, por lo que controlar su consumo podría ser la clave para dormir mejor, sobre todo, si tomas más de dos cafés al día.

pinit unsplash

Hay otras muchas maneras de reactivarse por la mañana que no llevan consigo el consumo de café y que tienen en el organismo el mismo efecto energizante. Por ejemplo, entrenar tras levantarnos activa el sistema nervioso de una manera parecida. Al contrario de lo que se puede pensar, no estarás cansada o desanimada después, sino que tu sistema nervioso estará activo y por ende, no te quedarás dormida por las esquinas.

El sexo matutino también es una buena forma de comenzar el día, mejorar tu humor, hacer que tus niveles de estrés disminuyan y que tu sensación de bienestar y alegría sea palpable gracias a que las hormonas que liberamos durante el sexo crean un estado de euforia que puede durar todo el día.

Otra forma de sustituir al café es un batido verde, lleno de nutrientes después de ir a entrenar. Llegarás a la oficina súper despejada y sin haber consumido cafeína.

Uno de los beneficios estrellas del café es que estimula el sistema nervioso, por lo que si sufres de ansiedad o estrés, tomar cafeína puede que no sea la mejor idea. Si disminuyes su consumo, te sentirás más relajada y tu capacidad de descansar y quedarte dormida por la noche será mayor. Bien es cierto que, si tienes problemas graves de insomnio, renunciar a la cafeína no es la solución final, pero sí que puede ayudar.

¿La clave? No tomar café después de las dos de la tarde para que la cafeína no se quede en tu sistema y te permita descansar por la noche. Así que, si el café después de comer era lo único que te mantenía despierta por la tarde... deberás encontrar otras formas de activar tu organismo.

Pueba a renunciar al café por unas semanas, notarás los resultados. Dormirás mejor, te sentirás menos hinchada e incrementarás tu consumo de frutas y verduras si cambias la taza humeante por un 'smoothie'. Si eres incapaz, siempre puedes mantener el café de por la mañana, pero solo uno, que ya nos vamos conociendo.