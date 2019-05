8 may 2019

El sol, las terracitas, los amigos, la familia… cómo nos gusta el buen tiempo y la hora del aperitivo. Te damos algunas ideas de aperitivos saludables para que puedas picar sin ningún tipo de remordimiento y sin sabotear tu operación bikini.

No hace falta estar todo el día a ensaladas para no romper la dieta. Si estás de terraceo o en un chiringuito tienes más opciones healthy de las que crees, más allá de la ensalada, y que están deliciosas.

Hummus con crudités

Vas a poder encontrarlo en muchos bares y terrazas porque es un plato saludable que se ha puesto de moda en los últimos tiempos.

Las verduras crudas y el hummus son una excelente opción para aperitivear sin culpa. El hummus es bajo en grasas, tiene un alto valor nutricional, cuenta con proteínas vegetales, calcio, fibra y ayuda a reducir los niveles de colesterol. Una forma fantástica de incluir más verdura en tu dieta es dipear con crudités.

Huevos rellenos

De atún, de aguacate… son un riquísimo y nutritivo aperitivo proteico. Si se acompañan de una mayonesa con aceite de oliva son una opción interesante para incluirlo en tu menú de picoteo sin tener que romper tu dieta. Si estás haciendo una dieta de adelgazamiento hipocalórica pide que no te pongan mayonesa o que la traigan aparte si vas a compartir.

Gazpacho

La estrella del buen tiempo, un gazpachito siempre es una buena opción y en casi todos los sitios lo encontrarás casero y riquísimo. ¿Qué mejor manera de inaugurar el buen tiempo que con un rico gazpacho?

El gazpacho está cargado de antioxidantes y, su contenido en licopeno, te va a ayudar a conseguir un bonito bronceado. Es rico en Vitamina A, C, E y minerales como el hierro, el fósforo o el calcio. Hidrata el organismo, contribuye a regular los niveles de colesterol e hipertensión y ayuda en el control de peso por lo que es perfecto para ru dieta.

Encurtidos

Seguramente la tapa de cortesía en tu terraza favorita sean unas aceitunas o unos pepinillos con cebolletas, si no es así, pide que te cambien (o te traigan además de) las típicas patatas fritas que no son precisamente saludables, por encurtidos. Las patatas además son adictivas por lo que no podrás comer solamente una, así que cuanto más lejos mejor.

Los encurtidos son bajos en calorías, combaten el estreñimiento y son ricos en Vitamina C, ácido láctico y ácido fólico. Refuerzan el sistema inmune y contiene probióticos que ayudan mantener la microbiota equilibrada. Tiene efecto antiinflamatorio y depurativo, facilitando la eliminación de toxinas por el organismo. Perfectos para picotear de la forma más sana.

A la plancha y al vapor

Cuando llegamos a un restaurante, bar o terracita y nos dan la carta de entrantes, tapeo o platos para compartir puede ser un momento tentador pero se puede comer de forma deliciosa sin elegir productos y/o elaboraciones poco recomendables en la dieta.

Una opción sanísima es elegir tapas o raciones de alimentos a la plancha como por ejemplo las gambas o la sepia. Los mejillones al vapor simplemente con limón exprimido también es una ración con poca grasa, pocas calorías y de lo más healthy.

Salir a comer fuera no es sinónimo de engordar y mal alimentarse, puedes escoger platos muy sanos como los que te proponemos, pero también encontrarás tapas o entrantes como boquerones en vinagre, verduras a la parrilla, escalivada, ensalada de pimientos con ventresca… hay muchas opciones con las que vas a poder seguir tu dieta sin dejar de disfrutar del momento ‘sagrado’ del aperitivo.