9 may 2019

Es hora de apuntarnos a la fiebre de la cúrcuma. No podemos retrasarlo más. Ha llegado el momento, tenemos que introducir este superalimento en nuestra dieta. Y es que, además de contar con innumerables beneficios para la piel, para la tensión y también para combatir enfermedades como los catarros comunes, es perfecta para incorporar a la operación bikini (al igual que la papaya) ya que te ayuda a adelgazar. No hay escapatoria, es momento de introducir este polvo mostaza a nuestra vida para que no se vaya jamás.

Antiinflamatoria, contiene propiedades médicas llamadas curcuminoides, unos poderosos antioxidantes que luchan contra las enfermedades. ¿Cómo incorporar esta especia en el día a día? Muy sencillo. Es más fácil de lo que parece y hará que brilles de dentro hacia fuera. Palabrita.

En salteados

Lo bueno de la cúrcuma es que eleva a otro nivel todas las combinaciones de carne y verdura posibles. Un poco de ajo en polvo, cúrcuma, sal, pimienta y comino en un revuelto de pollo, setas, pimientos y cebolla y tendrás una comida sana, rica y muy nutritiva. Y sobre todo, fácil.

Incorpórala en tus bebidas naturales

Incorpora una pequeña cucharadita de cúrcuma en tus limonadas con menta o incluso, en tus smoothies. Hacer esto de manera prolongada puede ayudar a tu sistema inmunológico

En revueltos de huevo

Hemos encontrado el santo grial de las combinaciones: fácil, rápida y muy apetecible, sobre todo ahora que llega el verano y no nos apetece cocinar. Incluye esta especia en tus revueltos de huevos; puedes hacerlo así o incorporar también gambas y algún tipo de verdura. ¿Otra idea? Rociar un poco de este polvo dorado en los huevos a la plancha.

En tus picoteos

Atrévete a mezclar la cúrcuma con cualquier combinación de hummus y tu bandeja preferida de crudités. No hay mejor snack healthy.

Espolvoreada

Es muy sencillo, añade cúrcuma a cualquier verdura que hagas. Brócoli, patata, batata, zanahoria... sobre todo si es hecha al horno. Quedará crujiente y con un toque picante perfceto, Salpimienta y... ¡listo!

En ensaladas

En ensaladas sí, pero no como imaginas. Un buen aderezo pide a gritos un poco de esta especia. Aceite, vinagre, sal, miel, cúrcuma y tahíni. No necesitas nada más para aliñar las ensaladas.