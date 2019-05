13 may 2019

El sueño es un hábito súper importante para mantener la salud a todos los niveles y un equilibrio en los ritmos circadianos. Es decir, tu reloj interior. Por eso es fundamental respetar las 8 horas, para que cada órgano y célula del cuerpo trabajen cuando les toca y por el día estemos cargados de energía, además de evitar episodios de insomnio.

Hay personas que, sin hacerlo a propósito, abren los ojos un par de horas antes de lo que deberían y lo hacen de forma automática. Sus explicaciones son variadas.

pinit PIXABAY

-Insomnio. No lo parece, pero lo es. Una persona insomne no es solo la que no concilia el sueño al acostarse o pasa la noche en vela. Si tiene despertares en medio o lo hace antes de lo necesario, también se considera. Una de las causas más frecuentes del mismo es el estrés. “Influye de forma negativa porque hace que nuestro sistema nervioso simpático, que reduce su actividad al acostarnos, esté siempre alerta impidiéndonos dormir bien”, explica el doctor Ocaña, profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá. Para dormir bien este experto recomienda seguir las llamadas medidas de higiene del sueño: que la siesta no dure más de 30 minutos, no practicar deporte durante las tres horas anteriores a ir a dormir, acostarse al menos dos horas después de cenar, no tomar alcohol durante la cena, no utilizar dispositivos electrónicos en la cama ni hacer llamadas y acostarse y levantarse a la misma hora.

-Estrés. El cortisol y otras hormonas del estrés, pueden causar estimulación del sistema nervioso. Al fin y al cabo son los que se involucran principalmente con la respuesta de lucha o huida del cuerpo. Por este motivo, es por lo que estar estresado puede interrumpir el sueño o hacer que nos despertemos muy temprano. La ansiedad también influye en hacer que saltemos corriendo de la cama por todos esos pensamientos negativos.

-El embarazo. Según los expertos, todas las alteraciones que surgen durante este periodo se debe a los cambios hormonales. De modo que hay una causa física que provoca estos cambios en nuestro cuerpo y hábitos. De hecho, durante el primer trimestre, los cambios mentales y físicos pueden provocar este despertar tempranero, así como tener calambres en las piernas o ganas de ir a hacer pis.

-La edad. Hacernos mayores es una de las principales causas de cualquier trastorno de sueño. Esto es porque con la edad baja la producción de niveles de melatonina, la hormona que regula el sueño y la vigilia así como todos los ritmos biológicos del cuerpo. A medida que envejecemos, el cuerpo pide menos horas sueño y este podría ser el motivo de despertarse antes de lo previsto. Los expertos sostienen que las personas mayores tienen más riesgo de padecer problemas de sueño.