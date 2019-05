13 may 2019

Los edamames son el nuevo alimento de moda, de eso no hay duda. Instagram ha caído rendido a sus pies, pero sobre todo, a sus propiedades. Y es que, este aperitivo que seguro te habrán ofrecido en restaurantes japoneses es uno de los snacks más sanos a los que te puedes aficionar entre horas.

¿Quién es el culpable de esta fiebre? El nutricionista Carlos Ríos, cabeza del movimiento 'Real Food' que está arrasando en las redes sociales. Si lo sigues, sabrás que su propósito es que abandonemos 'Matrix' y nos rindamos a la comida real en vez de a los ultra procesados. A golpe de meme y con mucho humor, el ya casi 'food influencer' lleva varios meses presentando los edamames en redes sociales como quien quiere que empiece una moda. Y contra todo pronóstico, lo ha hecho. Los edamames se han agotado en Mercadona y las redes no han hecho otra cosa que hacer eco de la noticia. ¿Ha sido culpa de Carlos Ríos?

Los usuarios apuntan que sí. 'Que empiecen los juegos del hambre edamame' es el aviso del 'realfooder'. ¿Lo más gracioso? Que Mercadona ha contestado a las preguntas del nutricionista y ha reconocido que no habrá más existencias de esta legumbre hasta este verano. Un auténtico drama para los que habían adoptado este aperitivo 'healthy' como modo de vida.

¿Cómo se cocinan?

Es lo más sencillo de todo. Solo tienes que poner agua en una olla con sal y cuando rompa a hervir, introducir los edamames congelados. Déjalos cinco minutos y escúrrelos. Ya están listos para consumir.

¿Cómo se comen?

Los puedes aliñar con sal, pimienta y sésamo. Si eres más atrevida puedes añadir cúrcuma, curry o salsa de soja. La receta estrella de Carlos Ríos consiste en pasarlos por la sartén con un poco de aceite de oliva y luego añadirles saly y curry. Recuerda que se come el fruto de dentro, pero no lo de fuera.

¿Qué beneficios tienen?

Aunque ahora tengas que buscar más para conseguirlos (no te preocupes, el verano llega pronto), los edamames son una fuente de proteínas de origen vegetal, calcio y hierro, por lo que si aún no los habías incorporado a tu dieta, ha llegado el momento. Su bajo contenido en grasa es perfecto por si estás a dieta, y súper beneficioso para el colesterol. Tienen propiedades antioxidantes y un alto contenido en fibra, por lo que no puede haber snack mejor para picar entre horas.

¿Aún no te hemos convencido? Nosotras ya hemos cambiado las palomitas por los edamames en las tardes de Netflix.