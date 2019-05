13 may 2019

Cuando hablamos de sueño hay muchos mitos que tomamos como reales, pero en realidad, si nos atenemos a la ciencia, comprobamos que estamos muy equivocados. Bulos, mentiras, desinformaciones... Si tienes como mantra que cuántas más horas duermas estarás más descansada sentimos decirte que llevas toda tu vida viviendo una mentira.

a publicación 'Sleep Health' ha llevado a cabo un estudio en el que revisa 24 afirmaciones sobre el sueño. Solo cuatro de ellas son ciertas y únicamente porque no se han encontrado evidencias suficientes para desmentirlas. Por lo que tendrían todas las papeletas para ser también erróneas si se sometieran a un análisis más exhaustivo. Cuidado, hemos encontrado todo lo que tienes que olvidar, sobre todo si duermes mal o tienes problemas para conciliar el sueño.

Si pensabas que dormir los fines de semana todo lo que no has dormido durante la semana es bueno, deberías de saber que esta aseveración no tiene un respaldo científico. No estamos diciendo que esta en concreto sea mentira, sin embargo, no se han encontrado pruebas ni a favor o en contra suficientes como para considerarse mito. Por lo que si crees lo siguiente a pies juntillas, puede que no te equivoques (y estás también de suerte):

-Despertarse en mitad de la noche es un signo de dormir mal.

-Dormir con tu mascota en la cama puede garantizar un sueño más plácido.

-Dormir un poco más en vez de despertarte para hacer ejercicio es mejor y te sentirás más activo durante el día (esta es maravillosa para los más perezosos. No estas haciendo nada mal -aún- y lo dice la ciencia).

pinit Unsplash

Ahora bien, si creías algunas de las siguientes cosas, nos tememos que hoy no es tu día de suerte. Estos son los mitos más destacados:

-Dormir en cualquier lugar y en cualquier momento es señal de que tienes buena salud en lo que respecta en tu sueño.

-Lo adultos obtenemos suficiente descanso durmiendo una media de cinco horas al día.

-Siempre es mejor dormir más.

-Tumabarse en la cama a descansar con los ojos cerrados es casi tan bueno como dormir.

-Posponer la alarma en el momento en el que suena es mejor que despertarse la primera vez.

-El alcohol nos ayuda a conciliar el sueño.

Según los científicos, los conocimientos que tenemos sobre el sueño y el descanso no se acercan a la realidad y hay muchos mitos que debemos desterrar para conseguir un descanso óptimo. ¿Moraleja? Intenta dormir al menos, siete horas al día. Es un buen comienzo. Y olvida todos estos mitos.