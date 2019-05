14 may 2019

Sara Carbonero se ha convertido en nuestra fuente de inspiración (y no estamos exagerando). Desde los looks más bohos que queremos copiar este verano, hasta sus trucos de belleza infalibles para un maquillaje de infarto, la periodista se cuela en nuestras conversaciones día sí y día también.

Por eso, no es de extrañar que también hayamos tomado nota de una de sus bebidas favoritas, el té chai. Una bebida que tiene tantas propiedades, que hemos comenzado a obsesionarnos con ella. ¿Cómo sabemos que Sara se ha aficionado a este té? Muy sencillo, solo nos ha hecho falta un vistazo a su Instagram para descubrir su secreto. Porque el té chaí es muy beneficioso para la salud. Aún nos estamos preguntando cómo no lo hemos descubierto antes.

La periodista está obsesionada con el té Chai Latte, que junto con el té matcha ha inundado Instagram y las redes sociales. No hay más que decir, están de moda. Y no es que sean nuevos; para nada. Ambos llevan consumiéndose desde hace cientos de años, sin embargo, ahora están en el foco tanto por sus propiedades como por su sabor.

¿Aqué sabe el té chai? Es una mezcla de té negro, cardamomo, canela, jengibre, pimienta y clavo solo apto para los paladares que aman el té y los sabores fuertes.

Hemos recopilado los beneficios de esta bebida, para que si no lo has hecho ya, corras a probarla. No te arrepentirás.

Tiene funciones antiinflamatorias

La composición de este té ayuda con algunos dolores, como por ejemplo, el que produce la artritis. Y es que, aunque parezca difícil de creer, el genjibre tiene propiedades en nuestro organismo parecidas a las del ibuprofeno.

Disminuye la presión arterial

El té chai es una bebida perfecta para las personas hipertensas. Los beneficios de la canela son también ideales para bajar los niveles de glucosa en sangre.

Es antioxidante

La base de esta mezcla es el té negro, rico en polifenoles, que nos ayudan a luchar contra los radicales libres y prevenir el envejecimiento celular.

Te ayuda a hacer la digestión y a perder peso

No hay especia mejor que la pimienta negra para favorecer la digestión, además de acelerar su proceso, esta especia ayuda al páncreas a metabolizar las grasas, lo que se traduce en una menor acumulación en el cuerpo, algo fundamental si lo que quieres es perder peso.

Ayuda con los dolores menstruales

Ya hemos hablado de que el genjibre funciona como un analgésico natural, por lo que muchas veces, los expertos lo recomiendan su consumo a mujeres que sufren de dolores menstruales agudos.