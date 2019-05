16 may 2019

¿Alguna vez te has preguntado por qué te gustan las cosas que te gustan? Puede parecer una pregunta redundante, pero tiene una razón de ser. Si creías que tus gustos eran únicamente decisión tuya, te equivocas. Al menos, en lo que se refiere a sabores. Tus gustos tienen un componente genético, lo dice la ciencia. ¿Pensabas que no habías heredado nada de tus padres? Tenemos una noticia que darte...

Nuestros genes influyen en el tipo de sabores que preferimos. Según un estudio llevado a cabo por la científica Marilyn Cornelis en la Universidad de Northwestern, las propiedades psicoacticvas de las bebidas se basan en los genes, por lo que las preferencias tienen un factor genético que pasa de generación en generación, sobre todo con la cerveza y con el café. ¿Por qué los consumimos? No porque el sabor nos guste más o menos, sino por la sensación que nos producen ya que ambos tienen efectos en el organismo que percibimos como placenteros.

Los científicos llevan varios años investigando los entresijos del sentido del gusto, un sistema que utiliza nuestro cerebro para protegernos y que determina por tanto, qué alimentos nos gustan o cuáles odiamos. El cerebro también nos prepara para rechazar alimentos que podrían ser peligrosos, como el veneno o las sustancias tóxicas, hecho que podría explicar por qué la mayoría de personas rechazan, en un principio, los sabores más amargos. Por ejemplo, la reticencia de los niños a estos sabores es la prueba. El organismo no acepta bien los sabores amargos y fuertes, mientras que los alimentos dulces son fácilmente recibidos en el paladar. No obstante, no todos respondemos igual al sabor de los alimentos, y gran parte de la resposabilidad está en los genes.

¿Por qué nos gustan las bebidas amargas?

La respuesta es sencilla: porque nos hacen sentir. Un estudio realizado por los investigadores de Northwestern confirmó que las variaciones genéticas nos hacen menos o más sensibles a ciertos sabores. ¿Cómo funciona? Las personas con mayor sensibilidad a lo amargo, por ejemplo, al café, consumirían estas bebidas en mayor cantidad. Puede parecer extraño, pero tiene mucho sentido: el cerebro no recibe placenteros los alimentos por el gusto en sí mismo, sino por las sensaciones. El café tiene propiedades que nos hacen sentir bien y activan la mente. Algo parecido ocurre con la cerveza. No hablamos de su sabor en concreto, sino de las sensaciones que despiertan. El estudio de Cornelis constató que las personas que presentan variedades en el gen FTO prefieren las bebidas azucaradas y también presentan menor riesgo de obesidad.

Si tu madre ama el café y tú también... ya conoces cuál es la razón.