16 may 2019

Una dieta saludablesabemos que influye en la salud del organismo y también en el espíritu y la claridad de ideas. La alimentación es uno de los pilares más importantes, junto con el ejercicio y el descanso, para llevar una vida sana y en armonía. Así lo entendía Gandhi. No te pierdas qué tipo de alimentación llevaba para mantener su cuerpo y su mente equilibrados y en calma.

Mahatma Gandhi fue un famoso político, abogado, pensador y pacifista, que fue asesinado en 1948 por sus firmes creencias, Gandhi reivindicó, hasta el final de sus días, la independencia de la India a través de métodos en los que no se empleara violencia de ningún tipo.

pinit pixabay

Su lucha por la independencia de su país le llevó a ser encarcelado en varias ocasiones, hizo ayunos voluntarios o huelgas de hambre y fue un gran defensor de la resistencia no violenta, concepto en el que influyó el novelista ruso León Tolstói con el que mantenía correspondencia.

Una de las personas que más influenciaron la vida y el pensamiento de Gandhi fue su madre, Putlibai Gandhi, que le inculcó el respeto hacia todos los seres vivos, la tolerancia ante las distintas formas de pensamiento y creencias y la que le hizo ver las bondades del vegetarianismo y del rechazo a cualquier forma de maltrato animal.

La dieta de Gandhi

Gandhi dejó constancia de la dieta que llevaba en su libro ‘A Guide to Health’ (Guía de la salud), en el que explicaba desde su experiencia cómo llevar una vida lo más saludable posible fortaleciendo el cuerpo y la mente.

“Mi dieta consiste en plátanos, cacahuetes, dátiles y aceite de oliva, y alguna fruta cítrica como la lima.” afirma en su libro, aunque apuntaba también que le restaba fuerza pero que le aportaba claridad mental y resistencia por lo que tardaba más en fatigarse. También consideraba que esta alimentación mantenía armonía en el cuerpo y el espíritu.

En su libro La Base Moral del Vegetarianismo exponía que “Yo me he inclinado siempre en favor de la dieta vegetariana pura, pero la experiencia me ha enseñado que para poder mantenerse en perfecto estado físico, la dieta vegetariana tiene que incluir la leche y productos lácteos, tales como cuajada, manteca, ghee etc… Esto constituye un significativo apartamiento de mi idea original. Durante seis años excluí la leche de mi dieta; en ese tiempo esa exclusión no me hizo en modo alguno sentir peor. Pero en el año 1917, como resultado de mi propia ignorancia, caí en cama víctima de una seria disentería.” Al caer enfermo siguió negándose a tomar leche, pero cuando estaba muy débil le convenció uno de sus amigos y comenzó a tomar leche de cabra. Rápidamente volvió la fuerza que había perdido y se recuperó de la enfermedad. Siguió consumiendo leche de cabra desde entonces pero siguió convencido de que el reino animal podía suplir los valores nutricionales de la carne y la leche.

Gandhi llevaba una dieta crudivegana o raw en la que vegetales y frutas no se cocinaban pero sí que se podían ingerir deshidratados por exposición al aire y al sol ya que en aquella época no existían nuestras deshidratadoras modernas. En una dieta raw se evitan los alimentos con almidón como las patatas, las harinas, el azúcar y la sal.

pinit pixabay

Una visión global de la salud

Decía Gandhi en su libro ‘A Guide to Health’ (Guía de la salud) que “La enfermedad es sólo la advertencia de la naturaleza de que la suciedad se ha acumulado en una parte u otra del cuerpo. Los que toman medicamentos están realmente haciendo que la tarea de la naturaleza para eliminarla sea doblemente difícil. Es, por el contrario, muy fácil para nosotros ayudar a la naturaleza en su tarea recordando ciertos principios elementales como el ayuno o el ejercicio vigoroso al aire libre.”

Un estilo de vida muy sencillo y humilde que le ayudaba a centrarse en su propósito principal que era liberar a su país y hacer de India un territorio libre por medios pacíficos. Esta es la dieta que le impulsaba a seguir adelante, firme en sus convicciones y con armonía y equilibrio entre cuerpo y espíritu.