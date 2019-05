20 may 2019

No ha nada como un bol de cereales (no si practicas el #realfooding) o un café con leche a primera hora de la mañana. Pero si eres intolerante a la lactosa, vegano o simplemente, no te gusta la leche de vaca, puede que disfrutar de estos dos pequeños placeres sea algo más difícil.

Por suerte, hay mil y una alternativas entre las que puedes escoger si quieres seguir tomando leche. Las más conocidas son la de avena, soja o arroz, sin embargo hay muchas más opciones. Todas son vegetales, muy nutritivas y además, 'healthy' a más no poder. Pero, ¿cuál es la mejor opción? Debemos tener cuidado, ya que normalmente las opciones disponibles sulen tener azúcar para ensalzar el sabor y sus propiedades en calcio, son mucho menores que las de la leche tradicional. ¿La clave? Encontrar firmas que reduzcan el azúcar al mínimo y apostar por el sabor que más te guste. ¿Con cuál te quedas?

Leche de soja

La más famosa y conocida es la leche de soja, una de las opciones más comunes cuando hablamos de leches alternativas a la de vaca. Es muy alta en proteínas comparada con otras bebidas vegetales y además, contiene aminoácidos beneficiosos para el organismo. Su sabor neutro hace que sea de las más utilizadas, ya sea para el café, los batidos o incluso, para hacer recetas de repostería.

Leche de banana

Es una de las últimas variedades que han entrado al mercado. El uso de bananas da a la bebida un dulzor natural que de otra forma, tendría que conseguirse con azúcares añadidos. Es ligera y suave, aunque no es una de las mejores opciones disponibles para mezclar con café, mejor con 'smoothies' o copos de avena.

Leche de coco

Después de la leche de soja, es una de las más famosas. No se debe confundir con la bebida de coco que se utiliza para el curry (mucho más densa y calórica), y aunque no tiene ni proteínas ni hidratos de carbonos, es alta en grasa, ya que el coco en sí mismo tiene esa propiedad nutricional. Si es tu opción elegida, intenta encontrar firmas que complementen su composición con vitamina D y B12 para un mayor 'boost' de energía.

Leche de cáñamo

El cáñamo es una de las tendencias alimenticias más en auge en los ultimos tiempos. Instagram ha caído rendido a esta planta (ya sabéis por qué y si no, se resume en una sola palabra:cannabis), y la gente ya está añadiendo las semillas de cáñamo a la ensalada, usando productos 'beauty' que tienen el cáñamo como ingrediente principal y haciendo de este tipo de bebida vegetal la alternativa perfecta a la leche de vaca. Contiene aminoácidos, ácidos grasos y minerales, y por si tenías curiosidad, no hay efectos secundarios.

Leche de almendras

La leche de almendras es la opción perfecta si la de soja no te convence. Aunque tiene un sabor muy característico, la puedes añadir a casi cualquier cosa. ¿Nuestra recomendación? Elige la leche de almendras que no tenga azúcares añadidos.

Leche de anacardo

Es una de las menos conocidas, pero de las más sabrosas. Eso sí, tienen que gustarte los anacardos. Y mucho. Es genial para utilizarla en salsas para aliñar ensaladas y aunque no es alta en proteínas, tiene grasas saludables (y de las buenas. Palabrita).

Leche de macadamia

Cuando hablamos de las bebidas hechas a partir de frutos secos, la leche de macadamia es una de las últimas novedades. La mayoría de las firmas contienen en sus ingredientes leticina de girasol, lo que previene la leche de cortarse, pero no tiene ningún efecto perjudicial para el organismo.

Leche de avena

Esta leche tiene una textura perfecta para los 'smoothies' y los cafés. Además, es una buena fuente de fibra y perfecta si eres intolerante a la soja o simplemente, no quieres consumirla.

Leche de guisante

Es la última moda en leches vegetales. Los guisantes son beneficiosos para el medioambiene, ya que crecen en regiones en las que llueve mucho, por lo que no necesitan agua extra. Contiene proteínas similares a las de la leche de vaca, lo que enriquece su sabor, pero hace que tenga una textura ligeramente grumosa.

Leche de arroz

Otra de las más conocidas es la leche de arroz, una combinación de arroz y leche mezclada con algunos aceites para que adquiera cremosidad. Es una opción perfecta si eres alérgico a los frutos secos, eso sí, si habalmos de sus nutrientes, no contiene muchos.

Leche de cacahuetes

Hecho con cacahuetes, agua y un poco de azúcar, la lache de cacahuetes tiene más proteínas, calorías y grasas que la mayoría de las leches de origen vegetal. ¿Lo bueno? Sabe a cacahuetes y le puede dar un toque genial a tus cafés.