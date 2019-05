21 may 2019

El aguacate es la fruta favorita de Instagram, de eso no hay duda. Solo, en ensalada, en tostadas o en 'smoothies', este fruto verde con un hueso en medio se ha convertido en el más fotografiado de toda la red. No eres nadie si no pones un aguacate en tu vida, pero si pensabas que lo único útil de esta fruta era su pulpa verde, te equivocabas. Porque su hueso también tiene infinitos beneficios. ¿Cómo? Hecho té. Estamos igual de sorprendidas que tú.

Todos conocemos las propiedades del aguacate: sus grasas son súper saludables y aporta nutrientes esenciales para una dieta rica en fibra y potasio. Pero no solo el fruto es saludable, lo de dentro también. Llevamos tirando a la basura lo más beneficioso de esta fruta durante mucho tiempo, y lo peor, sin darnos cuenta: el hueso.

¿Por qué? El 70% de los aminoácidos que contiene el aguacate se encuentran en su semilla, además, el hueso del aguacate contiene más fibra que cualquier otro alimento, de ahí que se utilice para hacer té.

¿Cómo se hace?

Muy sencillo. Solo necesitas aguacate y una olla. Corta la fruta en dos mitades, extrae el hueso y lávalo solamente con agua. Introdúcelo en una olla y polo a hervir durante 15 minutos a fuego lento. Cuando finalice el tiempo, retira el hueso y déjalo enfríar.

¿Qué beneficios tiene?

-Contiene antioxidantes esenciales para combatir el envejecimiento de las células.

-Ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre debido a su alto contenido en aminoácidos.

-También mejora las defensas, tiene propiedades astringentes y favorece la producción de colágeno (tu aliado para retrasar el envejecimiento).

-Mejora la digestión y combate el estreñimiento ya que es una gran fuente de fibra, además, ayuda a combatir el cansancio físico y mental.

Te proponemos el menú perfecto: ensalada variada con aguacate acompañado de este té. Añadele limón para que el efecto sea doble: te sentirás bien por dentro y por fuera. Nosotras ya estamos corriendo a probarlo...