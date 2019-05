22 may 2019

Si eras de las que siempre está a dieta, seguro que tienes dos cosas muy presentes. Comer entre horas se compara con un acto demoníaco y los frutos secos, están completamente prohibidos debido a su valor carórico. Aunque sus nutrientes sean altamente beneficiosos, si lo que quieres es perder peso, el gran consejo que siempre te han dado es que olvides las almendras, las nueces y sobre todo, los pistachos.

Sí que es cierto que comer entre horas no es lo más aconsejable cuando eliges 'snacks' que no son precisamente saludables. Pero la duda de si comer entre horas o no es beneficioso exactamente, nos mantiene en vilo todas las noches.

Los expertos tampoco se ponen de acuerdo, de eso no hay duda: hay dietistas que consideran que es fundamental para mantener el organismo activo durante todo el día, mientras que otros defienden que no es necesario. Que empiecen, nunca mejor dicho, los juegos del hambre, porque con estos últimos las dietas pueden resultar insufribles.

Esta incógnita, a la que aún no hemos encontrado respuesta clara, ha sido respondida por diveros estudios: comer entre horas no está relacionado con tu peso intrínsecamente, por lo que no es contraproducente cuando se quiere adelgazar. De hecho, es incluso beneficioso para tu dieta y te ayuda a tener más energía. Eso sí, tienes que hacer ejercicio para compensar las calorías que ingieres, pero los resultados demuestran que si picas alimentos como los frutos secos, (sí, esos que engordan tanto) todo son pros.

Este método que recibe el nombre de 'crunch time', se ha convertido en la últimna tendencia 'healthy' en redes sociales y consiste en comer entre horas alimentos que hagan, precisamente, ese sonido 'crunch, crunch'. Justo el que hacen los frutos secos. Sí, ya sabemos que las palomitas y las galletas hacen un sonido similar, pero no sirven.

Eso sí, con mesura. Como dirían nuestras abuelas 'lo poco gusta, lo mucho cansa', y esa es precisamente la filosofía que debes seguir con los frutos secos. No debes atiborrarte a ellos, y es que, como con todos los alimentos, no puedes abusar. Este es el plan: realiza un picoteo a media mañana y a media tarde, mientras combinas el resto de comidas (es decir; desayuno, comida y cena) de manera saludable. ¡Pero ojo! Picotear no es estar continuamente con los frutos secos en la mano. Lo ideal serían raciones de 30gr al día, repartidas entre los dos tentempiés.

¿Los beneficios? Llegarás a las comidas principales mucho más saciada y por ende, comerás menos. Un vaso de agua antes de cada comida también ayuda, aunque hay que tener en cuenta que no todos los frutos secos tienen las mismas propiedades y engordan igual. Elígelos crudos o tostados y ten en cuenta que por ejemplo, los pistachos, tienen menos calorías que las nueces.

¿Aún no te hemos convencido? Son una fuente de fibra imprescindible, ayudan a regular tu salud intestinal y favorecen una buena digestión. Deja de lado las barritas y los 'snacks' poco saludables y pásate al 'crunch', todo son ventajas. Palabrita.