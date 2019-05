22 may 2019

La vitamina C es uno de nuestros aliados imprescindibles si hablamos de salud. Cuando hablamos de Vitamina C, la fruta que primero aparece en nuestra mente es la naranja, y es que, los cítricos tienen innumerables propiedades para la salud cuando hablamos de nutrientes.

La vitamina C no se almacena en el organismo, es decir, es hidrosoluble, por lo que debemos consumir productos que la contengan casi a diario (la naranja no es la única, la papaya también contiene esta vitamina), además, tiene un papel fundamental en la asimilación del hierro que ingerimos a través de las legumbres o los vegetales, por lo que cuanta más dosis de Vitamina C incorporemos en nuestro organismo, mejor que mejor.

Si estás cansada de la naranaja, el limón y la mandarina, hay un tipo de cítrico que ha pasado desapercibido y que tiene infinitas propiedades. Incluso, puedes comer su cáscara: se trata de la naranja de la China o kumquat, un fruto que tiene forma de naranja, pero en versión 'mini'. Además de ser súper nutritivo es instagrameable a más no poder y no nos extraña: es tan adorable que da pena comérselo.

Por eso, nos hemos propuesto descubrirte este cítrico, que seguro, aún no había entrado en tu lista de la compra. Por su nombre, su sabor y sus propiedades, debemos incorporarlo al carrito (y a nuestra vida) más pronto que tarde.

¿Por qué debes comer kumquat?

Esta fruta procedente de Asia que tiene forma de naranja enana es el único cítrico que tiene una piel comestible y no es necesario pelar, lo que convierte a este tipo de naranja en el tentempié perfecto entre horas. Incluso, lo puedes utilizar como alimento para reponer fuerzas tras una sesión de gimnasio. Repondrás líquidos y gracias a su alto contenido en fibra, te sentirás saciada. Algo súper importante para no caer en la tentación de algún 'snack' ultraprocesado.

La naranja de China no solo es rica en Vitamina C, sino que también lo es en potasio, ácido fólico y carotenoides, que lo convierten en un fuerte antioxidantey en una fruta muy depurativa. Parece mentira que algo tan pequeño, pueda ser tan beneficioso. Pero es verdad. Nosotras ya la llevamos en el bolso como merienda 'healthy'.