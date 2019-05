24 may 2019

Compartir en google plus

Es la última comida del día y hay que poner especial atención en lo que ingieres porque, aunque hayas estado comiendo muy sano a lo largo de la jornada, un error en la cena puede no hacerte adelgazar e incluso subir de talla. Te damos las claves para que puedas cenar sin que tu figura se resienta.

No hagas de la cena la comida más importante del día

Si estás siguiendo una dieta de adelgazamiento intenta ingerir la mayoría de las calorías a lo largo de la mañana y a mediodía, la cena debería aportar un 30% de las calorías del día. Sabemos que cuando está a punto de terminar la jornada llegas a casa hambrienta y la cena es casi como un premio, pero modérate si quieres controlar el peso.

pinit pixabay

Si tienes mucha hambre en la hora de la cena comienza tomando un primer plato ligero como un caldo de verduras, una sopa miso, sopa fría o consomé. De segundo opta por verdura a la plancha y una pieza de proteína de calidad al horno o a la plancha como por ejemplo pollo, pavo, huevos o pescado

Cenar justo antes de irte a dormir

Partimos de la base de que estás llevando una dieta saludable porque es más importante lo que comes que cuándo lo comes. Cenar tarde te puede hacer aumentar de peso al elevarse los niveles de insulina. Afecta negativamente al metabolismo de las grasas, la digestión se ralentiza y puedes tener alteraciones de sueño también, además de ardor y pesadez estomacal.

pinit pixabay

Las hormonas que regulan el apetito y el control de peso, como la grelina o la leptina, se regulan durmiendo y comiendo de forma saludable, el proceso digestivo no debería darse durante el sueño para que tengas un buen descanso y tus niveles hormonales ajustados. Cena al menos 2 horas antes de irte a la cama, si puedes antes mucho mejor.

Tomar solo fruta

Parece que si tomas fruta para cenar estás haciendo una cena muy ligera y baja en grasas, sin embargo los niveles de azúcar de la fruta son altos por lo que debería ingerirse durante la jornada y hasta media tarde. Esos altos niveles de azúcar no vas a poder quemarlos porque vas a acostarte y además disparan la producción de insulina que hace que ese exceso de glucosa en sangre se almacene en forma de grasa.

Según Leticia Carrera, directora técnica del Centro Felicidad Carrera y experta en nutrición, “Si quieres perder peso de una manera más rápida, sería más efectivo y saciante ingerir sólo proteínas en la cena porque evita el riesgo de picar dos horas después de haber tomado únicamente fruta como cena y te ayudará a dormir mejor sin despertarte con un hambre voraz ya que a veces, sólo el hecho de estar a dieta, ya aumenta tu apetito.”

pinit pixabay

Si aún así decides ingerir fruta en la cena evita aquellas que tenga un alto nivel de azúcar y opta por frutas depurativas como la piña, la papaya o la sandía.

Abusar de los hidratos de carbono

Cereales integrales, bocadillos, algo de pasta… algunas veces no apetece cocinar y comes algo rápido que requiera una mínima preparación y no es lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque con los carbohidratos pasa lo mismo que con el azúcar, son de alto índice glucémico y provocan un aumento de la insulina que transforma en grasa el exceso de azúcar en sangre.

Si quieres incluir hidratos de carbono en tu cena elige los que tienen menor índice glucémico y adelanta la hora de la ingesta. Las setas, espinacas, champiñones o las acelgas son buenísimas opciones para tomar en la cena.

Reproducir Video: Haz click en la foto para conocer 7 alimentos que te ayudarán a adelgazar

Si sumas estos consejos a tu dieta saludable impedirás que la cena siga boicoteando tu régimen de adelgazamiento permitiéndote controlar mejor el peso. Puedes hacer una cena ligera y temprana con los ingredientes adecuados y vas a ver los resultados en muy poco tiempo.