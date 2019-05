24 may 2019

Los remedios para la resaca son tantos, que al final no sabemos muy bien cuál exactamente funcionará: tomar cerveza para superar alguna copa de más es uno de los más extendidos, mientras que darse una ducha fría es el más famoso si lo que quieres es refrescarte y salir airoso del estupor.

Seguro que lo pasaste muy bien anoche (o que planeas una noche loca este fin de semana) y las copas volaron. Tus amigas se empe√Īaron en cambiar de bar, copa de vino en mano. Despu√©s de tres diferentes, ya no te acuerdas de nada m√°s. Crees que vinieron las copas, luego los chupitos... Y despu√©s de llegar a casa cuando el sol se asomaba por tu ventana, pensaste, "Pues igual, s√≠ que se ha hecho tarde", y a la ma√Īana siguiente te despiertas con la peor resaca de tu vida. ¬ŅQu√© tienes que hacer? ¬ŅY qu√© no? Ah√≠ va:

Olvídate de:

-Caf√©: Te preguntar√°s por qu√©. Pues bien, el caf√© es uno de los activantes g√°stricos m√°s fuertes que hay y en este preciso momento lo √ļltimo que necesita tu est√≥mago es un activador. No tomes caf√© si no te encuentras del todo bien para no empeorar tu malestar.

-Ibuprofeno: puede que pienses que es lo mejor para la resaca, pero est√°s equivocada. Lo √ļltimo que necesitas es un qu√≠mo (m√°s) pasando por tu cuerpo. Te aliviar√° el dolor de cabeza, pero empeorar√° el estado de tu est√≥mago.

-Comida basura: aunque sea lo que m√°s te apetece en el mundo, ev√≠talo si puedes. Lo √ļltimo que necesitas para mejorar tu resaca es dificultar la tarea a tu aparato digestivo.

-Ba√Īos calientes: elige mejor una ducha fr√≠a. ¬ŅPor qu√©? Aunque mueras por un ba√Īo calentito lo √ļltimo que necesitas es deshidratarte m√°s.

-Cerveza: uno de los grandes mitos. No bebas m√°s alcohol, solo empeorar√°s la resaca.

Haz de estos consejos la ley:

-Toma mucha Vitamina C: zumos de frutas, sobre todo de naranja y de limón, te ayudarán a metabolizar el alcohol de manera más rápida.

-Toma mucha agua y bebidas isot√≥nicas: la hidrataci√≥n es fundamental y aunque ya sabes que el agua es fundamental, tambi√©n puedes probar bebidas isot√≥nicas que adem√°s llevan az√ļcar y te har√°n sentir menos deca√≠do.

-Pa√Īos fr√≠os con lavanda: puede que sea el remedio de la abuela por excelencia, el pa√Īo te aliviar√° el dolor de cabeza y la lavanda te relajar√°.

-Toma leche e infusiones: la leche te asentará el estómago y las infusiones te ayudarán a eliminar toxinas.

-Come en grandes cantidades: los alimentos como el pl√°tano, los frutos secos y las espinacas te ayudar√°n a contrarrestar la bajada de z√ļcar. Las vitaminas, los minerales y las sardinas repondr√°n tus niveles de B12.