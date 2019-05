27 may 2019

Las comunidades indígenas del Amazonas llevan consumiendo este alimento ancestral desde hace cientos de años por sus fabulosas cualidades terapéuticas. La guayusa es un ingrediente antienvejecimiento energizante sin igual, ahora verás por qué. Te contamos todo lo que este superalimento puede hacer por tu salud.

Propiedades de la guayusa

La guayusa pertenece a la misma familia que la yerba mate, es una planta originaria de Ecuador y resulta ser muy similar al té verde. Con esta famosísima planta se elaboran bebidas tradicionales en muchas regiones de Sudamérica desde hace cientos de años.

Las infusiones de guayusa son elaboraciones ricas en cafeína (un 3%) y alcaloides. En el Amazonas ya se usaba la guayusa en la antigüedad como energizante natural para mantener el ritmo en su día a día, recolectando y cazando.

Es una gran fuente de vitaminas, como la Vitamina C o la D, y minerales como el magnesio, el calcio, el zinc o el potasio.

Tiene tanta o más cafeína que el café pero no resulta excitante como lo hace tu café mañanero, va liberando de forma gradual la cafeína en el torrente sanguíneo por lo que aporta energía durante más tiempo y no de forma brusca. Una forma de dosificar fuerzas y no tener que recurrir a más de una taza.

Tiene el doble de antioxidantes que el té verde que ya de por sí es una de las plantas que más antioxidantes tiene. Es rica en polifenoles, carotenoides y quercitina. Tiene un gran efecto antiedad previniendo el envejecimiento celular prematuro. Combate los daños producidos por los radicales libres fruto de la exposición a la contaminación, el estrés o al deterioro de los tejidos por enfermedades como el cáncer.

También se le atribuye a la guayusa propiedades antimicrobianas y se ha usado desde hace mucho tiempo para aliviar problemas de encías.

Cómo tomar guayusa

La elaboración tradicional es infusionar las hojas de guayusa y tomarla caliente. Además de reconfortar el cuerpo va a aportar vigor y energía durante el día, por eso es una buena opción tomarla en el desayuno. También se puede tomar como infusión fría dejándola enfriar en la nevera una vez infusionada.

Además de poder añadir a la infusión endulzantes como estevia, azúcar de coco o sirope de ágave, también puedes mezclarla con otros superalimentos para potenciar sus beneficios saludables. Por ejemplo puedes combinar guayusa con camu-camu, baobab, semillas de lino o chía… mézclalas en batidos, con yogur, masa de tortitas, zumos…

Puedes combinar la guayusa con una hierba depurativa para potenciar el efecto diurético, ponerle canela al hervir o combinarla con infusiones relajantes. Eso sí, no te pases con la dosis, al contener cafeína no es recomendable abusar de la guayusa porque puede provocar alteraciones del sueño, taquicardias, ansiedad o dolores de cabeza. Tómala en su justa medida y hazlo siempre antes de media tarde para no tener problemas de insomnio y beneficiarte de todas sus increíbles propiedades saludables.