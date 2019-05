29 may 2019

Nuestro cerebro está siempre funcionando. Se hace cargo de pensamientos y movimientos, respiración y latidos del corazón, de los sentidos… la cabeza trabaja continuamente, incluso mientras estamos dormidos. Esto significa que el cerebro requiere un suministro constante de combustible.

Esa gasolina proviene de los alimentos que consumimos, y la calidad y cantidad de su contenido, marca la diferencia. En pocas palabras, lo que comemos afecta directamente la estructura y función de nuestro cerebro y, extremadamente, a nuestro estado de ánimo.

La comida que necesitamos para el coco

El consumo de alimentos de alta calidad que contienen gran cantidad de vitaminas, minerales, antioxidantes nutre al cerebro y lo protege del estrés oxidativo. Si una alimentación de baja calidad llega al cerebro, éste tiene poca capacidad para deshacerse de ella. Las dietas ricas en azúcares refinados, por ejemplo, son dañinas para el cerebro. Múltiples estudios han encontrado una correlación entre una dieta alta en azúcares refinados y alteración de la función cerebral - e incluso un empeoramiento de los síntomas de los trastornos del estado de ánimo, como la depresión.

Si nuestro crebro se ve privado de una buena nutrición, las consecuencias son de esperar. Lo que resulta sorprendente es descubrir hoy que, durante muchos años, el campo médico no reconoció completamente esta conexión entre estado de ánimo y alimentación.

La opinion de algunos expertos

"Las enfermedades psiquiátricas, como la depresión o la esquizofrenia, no son muy diferentes de la diabetes si nos fijamos en los cambios que se producen en el organismo a un nivel molecular. Las personas con diabetes y con depresión se encuentran en un estado de inflamación sistémica, leve pero crónica", dice el profesor de psiquiatría y psicología médica de la Universidad de Valencia y miembro del comité ejecutivo de la Sociedad Internacional para la Investigación en Psiquiatría Nutricional Vicent Balanzá en un artículo sobre el tema para el diario El País.

"Asumiendo esto, las intervenciones con dieta y nutrición podrían ser eficaces para corregir la inflamación también en las enfermedades psiquiátricas y, en general, para mejorar el pronóstico de las personas que las sufren. Al fin y al cabo, la división entre cerebro-mente y cuerpo no tiene fundamento científico", añade el también investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental.

En base a este tipo de afirmaciones investigadores de todo el mundo han empezado a trabajar para encontrar las relaciones entre comida y mente, aglutinando todos los descubrimientos en el campo de lo que se ha venido a llamar psiquiatría nutricional, que, evidencia, de acuerdo a los expertos, las consecuencias y correlaciones entre lo que comemos, la forma en la que nos sentimos y cómo nos comportamos.

¿Quién no ha padecido ansiedad y lo ha somatizado comiendo, engordando, o todo lo contrario, adelgazando, con el estómago cerrado y sin poder hacer nada al respecto? No hace falta que lo digan los expertos, intuimos en nuestros cuerpos que las emociones y la comida están relacionadas.

Algunos estudios de interés

Los estudios han demostrado que cuando las personas toman probióticos sus niveles de ansiedad, percepción del estrés y visión mental mejoran, en comparación con las personas que no tomaron probióticos. Otros estudios han comparado las dietas tradicionales, como la dieta mediterránea y la dieta tradicional japonesa, con una dieta occidental típica y han demostrado que el riesgo de depresión es de un 25% a un 35% más bajo en aquellos que consumen una dieta tradicional. Los científicos explican esta diferencia porque estas dietas tradicionales tienden a ser altas en verduras, frutas, granos sin procesar, pescados y mariscos, y contienen solo cantidades modestas de carnes magras y lácteos. También están desprovistos de azúcares y alimentos procesados ​​yrefinados, que son elementos básicos del patrón dietético occidental. Además, muchos de estos alimentos no procesados se fermentan y, por lo tanto, actúan como probióticos naturales.

Quizá debamos pues prestar atención a cómo nos hace sentir lo que comemos, no solo en el momento, si no al día siguiente. Puede que con esta pequeña rutina consigamos mejorar nuestra percepción de nosotros, y del mundo. Muchas veces la felicidad, no es más que buena salud, y nuestro cuerpo es en realidad el único espacio que tenemos para vivir. Habrá que cuidarlo.