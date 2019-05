30 may 2019

Para potenciar la salud no hay nada mejor que depurar el cuerpo completamente. Para ello podemos ayudar a nuestro cuerpo a hacer esta limpieza favoreciendo la autofagia. Toma nota de lo que este método ancestral puede hacer por tu salud y cómo ponerlo en marcha.

¿Qué es la autofagia?

Literalmente significa ‘comerse a uno mismo’, este nombre se lo dio el premio Nobel Christian de Duve, científico belga que puso sobre la mesa el lisosoma como principal orgánulo celular implicado en la autofagia.

Según explica la dra. Isabel Belaustegui “La autofagia es un proceso de digestión celular que se puede ver al microscopio. Cuando miramos por un microscopio óptico sencillo podemos saber que una célula está en autofagia porque aparecen vesículas, burbujas en el citoplasma de las células, que corresponden a esas lavadoras en miniatura encargadas de la trituración de los residuos celulares.”

Seguro que has oído hablar del ayuno, una práctica muy extendida y que nuestros antepasados no tenían más remedio que pasar por ella al no tener una infraestructura como la moderna. O cazabas y recogías vegetales o no comías. Esto ahora no pasa, sin embargo sí que se practica el ayuno que es el método que pone en marcha la autofagia y todos sus beneficios saludables para el cuerpo.

Volviendo al proceso en sí, se forma una membrana alrededor del material de desecho que se va a digerir, y el lisosoma se uniría a ella fundiéndose por su propia membrana y vertiría sus enzimas para hacerlo. “De este modo se rompen los componentes que degradar y quedan reducidos a sus partes elementales. Y estos fragmentos se liberan al citoplasma de la célula, donde podrán ser utilizados en el reciclaje y la síntesis de nuevos componentes celulares (membranas, proteínas, orgánulos…)”, explica la experta.

pinit pixabay

El proceso de autofagia se inhibiría al ingerir comida, sobre todo al tomar hidratos de carbono y azúcares que elevan rápidamente el nivel de glucosa en sangre aumentando la producción de insulina. Por el contrario, la autofagia se activaría cuando hay falta de alimento, el organismo entraría en modo ahorro de energía. Cuando se realiza un ayuno voluntario también se pone en marcha la autogamia para renovar y limpiar el organismo.

¿Qué beneficios tiene la autofagia?

La autofagia es una forma de limpiar el organismo que hoy en día está sobrealimentado y expuesto a muchas toxinas. El ayuno facilitaría este proceso depurativo que mejoraría las funciones corporales así como el estado de la piel y el cabello.

“Al ayunar, podemos expulsar las toxinas procedentes del exterior (químicos del ambiente, tóxicos de los alimentos, del hogar…) y las toxinas del interior del organismo, originadas por el proceso de asimilación, como la urea del metabolismo de las proteínas o los radicales libres de los procesos metabólicos de obtención de energía”, apunta Belaustegui.

Reproducir Video: Pincha en la imagen para conocer los alimentos que te ayudan a conseguir un vientre plano

Durante un ayuno voluntario el cuerpo no gasta energía en digerir o asimilar nutrientes pudiendo emplearse esa energía en depurar el organismo. El cuerpo comenzará a utilizar cuerpos cetónicos como combustible, fuente de energía que se obtienen de las grasas y más eficiente que la glucosa. Además de limpiar el cuerpo vas a quemar grasa por lo que es también un buen método para perder esos kilos de más mientras sumas salud a tu cuerpo.

Al principio del proceso puedes tener síntomas como debilidad, sudoración, pérdida de peso, dolores de cabeza… son normales, estás eliminando toxinas de tu organismo. Para ayudar al cuerpo en el proceso mantenlo hidratado, agua, infusiones o caldos de verduras serán un buen tónico revitalizante.