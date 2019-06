4 jun 2019

La copa menstrual no hace otra cosa que crecer en popularidad, de eso no hay duda. Y es que, los ginecólogos están de acuerdo en que es la mejor opción, ya que no tiene químicos como otros productos de higiene femenina y también es respetuosa con el medioambiente, ya que es reutilizable y puede llegar a durar entre diez y quince años si se mantiene en buen estado.

Hay incluso diseños que permiten mantener relaciones con la copa, sin embargo, son bastante elevados de precio. Pues bien, Mercadona ha sacado una copa menstrual que solo cuesta 9 euros, está disponible en dos tallas M y L, y aunque la cuenta oficial de supermercados no ha anunciado todavía su distribución, la cuenta de @mercadona.novedades, que avisa a los usuarios de los nuevos productos que se pueden encontrar en sus tiendas, ha subido una fotografía en la que se puede apreciar el producto.

¿La única pega? Que únicamente está disponible en Valencia, pero lo más probable es que llege a infinidad de supermercados.

¿Qué opinas?