5 jun 2019

Sabemos esta historia a la perfección. No duermes. No hay remedio que te ayude a conciliar el sueño y te llevas los problemas a la cama día sí, día también. La valeriana no te hace efecto, sin embargo, sigues probando todo remedio natural habido y por haber con el objetivo de relajarte y descansar ocho horas del tirón.

Pues bien, tirando de remedios de la abuela, seguro que has oído hablar de la melisa. Una planta que tiene infinitos beneficios y que deberías incorporar a tu vida por muchas razones. Tomada en infusión, puede ser la solución a tus problemas (sí, a más de uno).

Nosotras aún nos estamos preguntando por qué no la hemos incorporado a nuestra vida antes. ¿Cómo debes tomarla? Acostúmbrate a tomarla en té una hora antes de irte a dormir. Te calmará y dormirás como un bebe.

¿Cuáles son sus beneficios?

-Es principalmente conocida porque calma los nervios, ya que tiene poderes sedantes y reduce los episodios de estrés, los ataques de ansiedad y mejora las dificultades para dormir correctamente.

-Puede ayudar a combatir las migrañas, controlar el dolor cervical y el lumbar.

-Ayuda con las digestiones ya que favorece la asimilación de los alimentos. Además, frena la diarrea y gracias a sus propiedades antisépticas, ayuda a bajar la fiebre.

-Alivia la congestión y los dolores menstruales por sus propiedades antiinflamatorias.