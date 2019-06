7 jun 2019

Llega el viernes. Y con él, los planes de fin de semana. No sabemos cómo lo hacemos, pero el ocio siempre está sentado alrededor de la mesa. Y siempre acaba en vinos, cacahuetes, croquetas, patatas bravas, y si la cosa se alarga... en copas. ¿Y qué hacemos si estamos a dieta? ¿No salir? ¿Quedarnos en casa? Si quieres adelgazar y te sientes tentada de pecar a la hora de salir a cenar, hay algunos truquitos que puedes llevar a cabo para no arrasar con todo, sentirte mal después y asustarte al ver la báscula el lunes.

Para que no haya sorpresas y con el objetivo de que comas sano y te olvides de estrictas dietas, hay algunos trucos que puedes llevar a cabo para mantenerte a raya, incluso, cuando las salidas se ponen en tu contra.

Pica algo antes de salir

Es el primer paso que debes seguir si quieres elegir las opciones más saludables. Nunca, pero nunca, salgas a comer muerta de hambre. Comerás con más ansiedad, elegirás peor y luego te sentirás más hinchada. Antes de salir de casa come una pieza de fruta, como por ejemplo, una manzana o un huevo duro. Así no tendrás tanta hambre y evitarás los atracones innecesarios.

Mira la carta antes de ir al restaurante

Asegúrate de que tienes opciones saludables y ricas antes de ir al restaurante en concreto. ¿Cómo lo puedes hacer? Mirando antes la carta y sobre todo, eligiendo lo que vas a comer antes de ir al restaurante. Nunca jamás te vas a quedar con hambre cuando salgas a comer fuera, por lo que céntrate en tu plato, olvida los entrantes y sobre todo, los canapés si es algún tipo de celebración. Ah, y el pan. Tu peor enemigo: recién horneado y colocado en ese plato blanco justo a tu lado, deberás de hacer tripas corazón para resistirte.

¿Qué bebo? Agua

Lo mejor que puedes hacer es beberte un vaso de agua antes de salir de casa y otro nada más llegar al sitio. Olvídate de las bebidas azucaradas y si te apatece algo más especial, pide agua con gas y una rodajita de limón. Beber agua ayuda a que tu apetito disminuya y te sentirás más saciada.

La guarnición es la clave

Las guarniciones se sirven después de la carne o el pescado en cuestión, por lo que siempre estás a tiempo de pedir tu plato con una guarnición de verduras o ensalada antes de que las patatas fritas toquen tu plato. Es una decisión difícil, lo sabemos, pero debes hacerla.

Olvídate del postre y pasa al café

La tarta de zanahoria te hace ojitos. El tiramisú también. Y estás pensando en incorporar una bola de helado a tu vida. No lo pienses, quieres un café con leche. O un café solo con hielo. NO te arrepentirás de verdad. Ten en cuenta que sobre todo los postres tienen harinas refinadas y azúcares vacíos que no le hacen ningún favor al organismo.

Y lo más importante, no lo hagas "para no saltarte la dieta" sino por tu salud. Eligiendo la opción más saludable (y también rica) te estás haciendo un favor a ti misma. Lo decimos en serio, y si pecas, no te desanimes: disfrútalo y vuelve a tu vida saludable. Recuerda que lo qu ede verdad importa es el 95% del tiempo.