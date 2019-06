10 jun 2019

La mayoría de las mujeres que hemos probado la copa menstrual no la abandonaríamos por nada de este mundo. ¿La razón? Es cómoda, fácil de usar, no hay que estarse cambiando cada 'x' horas, es limpia, ayudas al medioambiente, te permite hacer deporte con tranquilidad, vamos que solo hay ganancias.

Lo cierto es que aún queda mucho por hablar sobre este tema, hay mucha desinformación al respecto, sigue habiendo gente que asegura que las mujeres que no han sido madres no pueden usarla, incluso hay quienes dicen que es sucio y peligroso para la salud sexual de las mujeres, sin embargo nada de esto es cierto.

Si te quieres animar a probar la copa menstrual quizá estas 5 claves te van a ayudar a encontrar la que sea ideal para ti. Te advertimos, la primera vez puede resultar complicado, pero nada que no se pueda aprender con un poco de práctica. Otra cosa que es importante que sepas es que a veces no escogemos el tamaño de copa indicado, y por eso no nos sirve o es incómoda, la copa ideal no se debe sentir. La organización Put a Cup in It te explica amplia y detalladamente todo lo que debes saber.

Copas menstruales de Intiminia. pinit

Con la ayuda de Intiminia hemos llegado a las cinco claves que debes tener en cuenta a la hora de escoger tu copa. ¡Vamos a ello!

1. El tamaño

Hay un tamaño de copa menstrual para cada mujer y haber dado a luz por parto vaginal es uno de los factores determinantes a la hora de seleccionarlo. Según la marca las podras encontrar en tamaños que van desde la XS hasta la L. Básicamente lo que diferencia las copas más pequeñas de las más grandes es que las grandes están destinadas para aquellas que han dado a luz por parto vaginal o tienen el suelo pélvico débil.

2. Los materiales

La copa menstrual es una opción respetuosa con el cuerpo de la mujer frente a otros productos de higiene íntima. No irrita y no produce sequedad. Las copas menstruales están fabricadas en silicona de grado médico biocompatible, un material no poroso que previene el crecimiento bacteriano, lo que la hace muy higiénica. Además, están diseñadas para una larga duración.

3. La comodidad

Las copas menstruales están diseñadas para adaptarse a la anatomía de la mujer de la manera más cómoda posible. Gracias al efecto vacío la copa no se mueve ni el flujo se desborda.

4. Inversión a largo plazo

Una copa menstrual puede usarse hasta 10 años, por lo que puedes ahorrar una media del 75% de lo que solías gastar en otros productos. Si vas a cambiarte a las copas menstruales, ten en cuenta que la inversión es mínima, pero debes fijarte en la calidad del producto.

5. Es respetuosa con el medioambiente

Unos 100 mil millones de tampones y de compresas se desechan cada año al vertedero. Utilizar la copa menstrual supondrá un cambio significativo para el medio ambiente.