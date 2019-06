11 jun 2019

La trágica casualidad hizo que el mismo día de su cumpleaños, el 28 de abril de 2011, falleciera el alpinista suizo Erhard Loretan. El deceso se produjo después de una caída de 200 metros mientras escalaba la arista sureste del monte Grünhorn en los Alpes suizos junto a su compañera la juez Xenia Minder 16 años menor que él. Erhard fue uno de los alpinistas más memorables que ha existido. Nominado a personalidad suiza del siglo XX, consiguió gracias a su ágil estilo alpino escalar los 14 ochomiles sin oxígeno y alcanzar la cumbre del Everest en poco más de 30 horas, algo que resultó mítico y que solo ha sido superado en nuestros días por personas como nuestro montañero español Kilian Jornet.

Desconocimiento

Desgraciadamente Erhard Loretan también alcanzó fama mundial por un suceso mucho más trágico. En el año 2003 fue condenado por el homicidio de su hijo de siete meses. Durante un episodio de llanto del bebé, el montañero lo agito durante un periodo breve de tiempo para que cesara en su lloro. Esto fue suficiente para causarle lesiones graves que desembocaron en su muerte. Tras pasar cuatro meses en prisión, se anuló su condena por homicidio involuntario. El montañero desconocía que agitar a un bebé durante un periodo breve pudiera causar tan graves consecuencias. Sin embargo, se mostró valiente y presentó su caso a la prensa y la opinión pública para evitar otros casos similares debido al desconocimiento. Según declaró su condena no era nada al lado de la culpabilidad que iba a sentir hasta el último día de su vida. La opinión pública nunca lo perdonó, perdió numerosos amigos y nunca superó la tragedia que había vivido completamente.

¿Qué lesiones produce?

El síndrome del bebé sacudido es un conjunto de lesiones, que pueden terminar en el fallecimiento, que se producen al zarandear a un niño, generalmente en el periodo lactante (aunque puede producirse hasta los 5 años, según se ha descrito). Las lesiones más características son el edema y la hemorragia cerebral y la hemorragia retiniana. Se puede acompañar de lesiones de otros órganos y de fracturas vertebrales o de huesos largos como las costillas o de las extremidades. Muchas veces los síntomas son inespecíficos como la agitación, retraso del crecimiento o letargia y, si no se tratan a tiempo, las consecuencias pueden ser tan graves, como hemos podido ver, o producir parálisis cerebral, ceguera, retraso en el aprendizaje o sordera, entre otros.

La causa es la sacudida brusca, aunque sea durante un periodo breve de tiempo como unos segundos, o con una fuerza no muy grande, debido a la fragilidad de la anatomía a esta edad. Puede desencadenar graves lesiones, aunque muchas veces los progenitores no se lo esperen. A estas edades el cerebro no ocupa todavía toda la cavidad craneal y las vértebras cervicales no son capaces de soportar los movimientos de la cabeza al ser agitada, ya que es demasiado pesada. La pérdida de nervios, la inexperiencia de los padres primerizos, el consumo de alcohol o drogas pueden desencadenar esta situación hasta en 20-25 casos por cada 100.000 habitantes.

Aunque no se trata del mismo caso, algún personaje famoso como Brad Pitt o Woody Allen, entre otros, se han visto envueltos y, a veces, denunciados por episodios relacionados con el maltrato infantil. El día 4 de junio se celebra el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Muchas veces en conflictos bélicos u otros desastres son los más afectados sin que se respeten mínimamente los derechos humanos y de la infancia. El día 25 de abril a su vez se celebra el Día del maltrato infantil. Así pues durante dos días al año hemos de tomar conciencia de esta lacra siendo algo que debemos denunciar y tratar de evitar con todo nuestro empeño.

