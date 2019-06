18 jun 2019

Compartir en google plus

En al año 2014, el genial cineasta danés Lars Von Trier puso de manifiesto el problema de la adicción al sexo en su película Ninfomanía (Nymphomaniac), además de dejar entrever sus conocidos problemas con el alcohol y la depresión. Numerosos personajes famosos han declarado públicamente sufrir este trastorno como Britney Spears, Lindsay Lohan o Hugh Grant.

Nueva clasificación

El pasado mes de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reunió en Suiza para adoptar, de manera formal, la nueva clasificación internacional de enfermedades (ICD-11). En la nueva clasificación, la adicción al sexo, a los videojuegos, el burn-out laboral —síndrome de quemarse en el trabajo— o la resistencia a los antibióticos, entre otros, se encuentran en la categoría de enfermedades. Esta clasificación ya fue publicada en el año 2018 para posibilitar su revisión y deberá ser adoptada de manera definitiva en enero del 2022 por los países miembros. Por primera vez en los últimos años, será completamente rediseñada, incluyendo casi 55.000 enfermedades. En Ginebra se reunieron 4.000 delegados de los 194 estados miembros. El lema ha sido "Atención de salud universal: nadie debe quedarse atrás".

En este catálogo se enumeran las enfermedades, sus síntomas y las causas de estas, de tal manera que a cada uno de ellos se les da un código. Esto favorece la unificación de la terminología con la que se nombran cada uno de estos aspectos, a nivel internacional. De esta manera se facilita el registro y la elaboración de estadísticas, útiles, por ejemplo, para la realización de trabajos científicos, medicina preventiva, etc.

La pérdida de control de los impulsos sexuales es más común de lo que pensamos

Con la clave diagnóstica 6C72, los expertos de la OMS han incluido el comportamiento sexual compulsivo. El consumo desproporcionado de contenidos pornográficos, el sexo telefónico, que está en aumento, etc. El diagnóstico se realiza cuando una persona no puede controlar su deseo sexual intenso y recurrente durante largos periodos de tiempo y que termina por afectar a su vida familiar, laboral y social. La pérdida de control es la clave, los afectados ya no pueden cambiar su conducta por sí mismos y necesitan de ayuda. Este trastorno podría ser más frecuente de lo que pensamos, sobre todo debido al uso de Internet y, en nuestro país, podría afectar a un 8 % de la población, según las estadísticas.

Problemas en el trabajo

El Burn-out o agotamiento en el trabajo se define como un estrés crónico causado por pérdida de interés en la realización de este. Generalmente se debe a diferentes causas, como la mala relación con el jefe, falta de reconocimiento, etc. Todo lo anterior produce sentimientos negativos, mayor distancia con el trabajo y una disminución del rendimiento laboral.

Más de un 80% de los jóvenes y adolescentes utilizan los videojuegos como medio de entretenimiento e incluso para relacionarse socialmente, ya que gracias a la red pueden interconectarse, hablar e incluso verse mediante videoconferencia, sin que esto sea una conducta patológica. El problema viene dado cuando esto se realiza compulsivamente. Puede llegar a interferir en el sueño, los resultados académicos e incluso, paradójicamente, en las relaciones sociales, ya que llegado el momento, en lo único en lo que piensan los afectados es en estar conectado jugando y solo salen de su habitación para realizar sus necesidades básicas. La clave vuelve a ser la necesidad de ayuda especializada para cambiar dicho comportamiento.

En definitiva, el paso que ha dado la OMS reconociendo estos trastornos como enfermedades es muy importante, ya que gracias a él los afectados tendrán derecho a un tratamiento. Con la nueva clasificación los pacientes, médicos y psicólogos lo tendrán más fácil a la hora de lidiar con las compañías aseguradoras, ya que muchas veces debían codificar otras patologías para atender estas enfermedades y también los sistemas de salud podrán dirigir recursos económicos para tratar de paliarlos.

Más recomendaciones de 'Latidos salud'...

- La pérdida de control de los impulsos sexuales es más común de lo que pensamos

- La vejez, inicio de una nueva vida

- Marihuana: ¿a favor o en contra de su legalización?