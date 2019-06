18 jun 2019

¿No duermes por la noche? ¿Te pasas horas y horas mirando el techo? ¿Estás muy cansada al día siguiente? No, no te estamos hablando en modo teletienda, estamos describiendo lo que sufre una persona que padece insomnio o que tiene muchos problemas para dormir por la noche. Aunque siempre puedes recurrir a los remedios naturales como la GABA y hay algunas claves que te pueden ayudar a solucionar tu problema, la falta de sueño, no le hace ningún favor a tu cerebro. Es más, no es beneficioso para tu organismo en general, como bien sabrás.

Describir cómo nos sentimos cuando no dormimos lo suficiente puede ser difícil, pero los científicos han determinado qué es exactamente lo que pasa a nuestro cerebro cuando prescindimos de horas de descanso: para el cerebro, no dormir es como emborracharse, es decir, tiene los mismos efectos. Sí, nosotras tampoco damos crédito.

Según un estudio llevado a cabo por la Escuela de Medicina David Geffen de la Universidad de Los Ángeles, California (EE.UU.) y la Universidad de Tel Aviv (Israel), la falta de sueño afecta al funcionamiento del cerebro de una forma muy grave, y puede desencadenar efectos peligrosos si se repite de manera continuada.

Reproducir Video: Pincha aquí para conocer cuáles son los alimentos que te pueden ayudar a conciliar el sueño.

¿Qué le ocurre al cerebro cuando bebemos alcohol? En el momento que bebemos alcohol, el etanol se introduce en nuestro organismo, pasa a la corriente sanguínea y de ahí, llega al cerebro el cual ante la sustancia, libera norepinefrina, adrenalina y cortisol, lo que aumenta nuestra frecuencia cardíaca, hace que disminuya la coordinación, el juicio y afecta a la respiración normal.

Según el estudio, esto mismo es lo que le ocurre al cerebro cuando privamos a nuestro cuerpo de las horas necesarias de descanso.