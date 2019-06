25 jun 2019

Corrían los 90 y Olad Naharin, ex bailarín de la compañía de Martha Graham, y director de la compañía de danza israelí Batsheva, inventaba la danza Gaga, a la que entre otros describía con los siguientes atributos “Gaga es una forma de adquirir conocimiento y autoconciencia a través del cuerpo. Es una nueva forma de aprender y fortalecer tu cuerpo, agregando flexibilidad, resistencia y agilidad al mismo tiempo que alivia los sentidos y la imaginación. Gaga es una experiencia de libertad y placer. Un lugar agradable, cómodo y cercano, acompañado de música, en el que cada persona está consigo misma y con los demás”.

Filosofía Gaga

El baile Gaga es además de movimiento una filosofía que te hace retroceder en el cuerpo al momento en el que tu mente no era ese piloto tenso que llevamos todos encima de los hombros. Es como retroceder a la infancia, donde no existe el ridículo ni el miedo a partirse una pierna. Los niños no necesitan Gaga, porque simplemente, ellos ya lo llevan de serie.

A ojos de quien lo observa es ver como una serie de individuos, a veces bailarines, a veces no, retuercen el cuerpo y la mente como en un patio de recreo. El que lo practica se olvida de los pensamientos que le atribulaban minutos antes, y tras el ejercicio recobra la fuerza y energía positiva para lidiar con el día a día. El que lo ve experimenta una sensación extraña, mezcla de regocijo, curiosidad y sorpresa, porque es verdad que Gaga no está destinado a ser analizado, aunque la compañía Batsheva haga de las coreografías Gaga su emblema.

Lo que no es Gaga es un entrenamiento al uso, no tiene nada que ver con quemar calorías en una clase de gimnasia, ni con lo que sería su antítesis como la espiritualidad del yoga.

Origen

Naharin lleva cerca de 20 años practicándolo, habiendo comenzado a desarrollarlo, según él, como reacción a una lesión de espalda que pretendía superar. Pero sin duda sus orígenes se pueden rastrear hasta sus primeros recuerdos de infancia, en los años 50, viviendo en un idílico kibutz en Israel y posteriormente como soldado en el ejército israelí durante la guerra del Yom Kippur de 1973. Es posible que estos dos enclaves influyeran en gran medida en la creación de Gaga, una danza que ilustra la tensión entre lo individual y lo colectivo, y la proximidad entre el paraíso y el infierno.

Clase Gaga

A pesar de que el nombre sugiera lo contrario, una sesión colectiva de este tipo de lenguaje corporal nada tiene que ver con una actividad de geriátrico. El instructor esboza imágenes y pasajes por los que los participantes pasean, buscando su libertad y su manera de expresión. Mensajes para ser danzados como: conecta tu lengua con tu columna vertebral. Dicen los que lo practican que, poco a poco, empiezas a comprender cómo la columna vertebral se vuelve naturalmente flexible cuando dejas de imaginar que está hecha de huesos, y que hay una diferencia entre la piel, y la carne.

¿Extraño? Sí. ¿Aburrido? Ni un pelo.