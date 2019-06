26 jun 2019

Con la llegada del verano nos entra la locura por querer bajar esos kilos. Las dietas milagro (que son peligrosas por su efecto rebote) se popularizan aún más, nos volvemos locas entrenando, y es que pretendemos enmendar todos los errores que hemos cometido en el año en unas cuantas semanas, y lo sentimos amiga, pero el cuerpo no funciona así.

Lo que sí te va a ayudar a bajar de peso y lograr tener el cuerpo que deseas es cambiar el chip y aprender a llenar tu nevera con alimentos que te nutran y no solo te llenen. Y aquí está el mayor de los secretos para bajar de peso: escoger alimentos sanos, orgánicos que te nutran y que no te dejen con hambre. Si empiezas a hacer la compra con una lista de alimentos y no de antojos vas por buen camino.

Lograr una dieta balanceada no es tan difícil como puede parecer, no se trata de complicados rituales ni costosos tratamientos, es mucho más fácil que eso y te lo resumimos a continuación.

1. Escoge siempre un plato pequeño: cuando a tu cerebro le llega la señal de que el plato está lleno, independientemente del tamaño que sea, la mayoría tiende a dejarlo vacío. Si utilizas uno de menor tamaño tu subconsciente pensará que hay la misma comida y te llenarás con menos cantidad. Haz la prueba.

2. Dile adiós al pan y bienvenidos sean los crudités: el pan se hace de puras harinas procesadas que no tienen nada bueno, así que para 'empujar' tu comida olvídate de las calorías vacías que tiene el pan y sustitúyelo por zanahoria o apio cortado en tiras.

3. La fruta, mejor si es entera: lo mejor es tomarla en piezas y no en zumos ya que cuando las exprimimos se pierden muchas de sus propiedades y vitaminas presentes en la cáscara.

4. Canela y vainilla para endulzar: olvídate del azúcar y los edulcorantes. Lo mejor es que utilices canela y vainilla. No engordan y añaden un toque muy atractivo a los alimentos.

5. El brócoli y el calabacín, los mejores sustitutos de la pasta convencional: Estas verduras son una alternativa a la pasta (la cambias por calabacín) y el arroz (lo cambias por brócoli).

Reproducir Video: Descubre qué es la dieta Dash y cómo hacerla.

6. Todo es cuestión de proporciones: En tu plato debe haber 50% de verduras, 30% de proteínas y 20% de hidratos.

7. Bebe un vaso de agua antes de las comidas

8. Cena lo más pronto que puedas. Mientras más pronto comas más tiempo tendrás para quemar las calorías que consumes.

9. Duerme bien. Descansar es elemental para evitar los antojos.

10. Come con consciencia: no comas por comer, ni por ansiedad, tristeza o alegría. Come y se consciente de las veces que masticas y los alimentos que ingieres eso te ayudará a saciarte y no quedarte con hambre. Evita comer frente al ordenador y la televisión.