27 jun 2019

Qué ganas de vacaciones, el periodo vacacional es absolutamente necesario para desconectar y liberarte de preocupaciones, estrés y tensiones acumuladas durante meses y meses. Te lo has ganado y por eso te vamos a dar las mejores pautas para desconectar y disfrutar de tu merecido descanso disfrutando al máximo pero sin volver arrastrando kilos de más.

Aperitivos playeros

Si vas a pasar una jornada relajada en la playa o la piscina y vas a llevar contigo algo de picoteo, lo más recomendable es llevar encurtidos, frutos secos, tomates cherry, fruta cortada, jamón serrano, humus con crudités… así calmarás el hambre que provocan los baños y la relajación al exponerte al sol, sin sucumbir a alimentos poco saludables como las patatas fritas o los snacks de bolsa cargados de aditivos que solo van a despertar más el hambre y a acumular kilos en las caderas.

En el chiringuito o el restaurante

Si a media mañana te paseas por el chiringuito o bien optas por comer en un restaurante, puedes elegir comida saludable sin prescindir de alimentos deliciosos que van a poner el broche a tus vacaciones. Marisco, gambones a la plancha, ración de jamón serrano, ensalada con aguacate y pollo a la plancha, mejillones al vapor, ostras, navajas, sardinas asadas, sepia… No es necesario pasar hambre y mucho menos privarse de los manjares de la tierra.

Helados sí, pero de hielo

Qué ricos están los helados y qué ganas de hincarles el diente. Elige sorbetes o helados de hielo con zumos de frutas o, si estás en casa, puedes elaborar tus propios helados con fruta, semillas de chía, hierbabuena, bebida de avena, chocolate negro… ¡imaginación al poder! ¿Quién dijo que los helados engordan?

Aprovecha ¡y muévete!

Estar de vacaciones no es excusa para no ejercitarte. Si bien no es necesario machacarte en el gym todo el verano sí que puedes aprovechar para nadar en la piscina o en el mar, correr por las mañanas viendo el amanecer, pasear a buen paso por la orilla descalza, practicar el saludo al sol al comenzar el día o al caer la tarde… todo vale, te sentirás con más energía y de mejor humor y tu cuerpo estará en forma aunque hayas variado la rutina diaria.

Cuidado con el alcohol

En las noches de verano es probable que te apetezca tomar una copa pero ¡ojo! Los cócteles y bebidas alcohólicas están cargadas de calorías que se van a sumar a tu ingesta diaria de alimentos y que no vas a poder quemar al ser ya el final de la jornada. Opta por cócteles sin alcohol, mojitos healthy, zumos de fruta o agua con gas con limón y hierbabuena. Hay muchas opciones deliciosas que pueden alegrarte la noche sin necesidad de sumar calorías y kilos en tu haber.

Las vacaciones son fabulosas y para disfrutarlas pero se pueden vivir al máximo sin volver con depresión vacacional y kilos de más que dificulta la vuelta a la rutina con energía. Con estos consejos vas a poder vivir unas vacaciones inolvidables sin que la culpa te invada a la vuelta. ¡Feliz verano!