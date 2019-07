1 jul 2019 mujerhoy

¿Cuál es tu versión más natural? Con esta premisa, el pasado sábado celebrábamos el evento del verano: MujerhoyGONatural, un espacio bucólico y muy natural en el jardín del hotel Miguel Ángel (Madrid) que tenía como objetivo conectar a las lectoras con su yo más íntimo a través del deporte, la belleza natural, la alimentación sana y el diálogo con las expertas en 'slow life' más 'trendy', que no solo creen en la disciplina a raja tabla, sino que la vivien de manera realista en su día a día.

La jornada empezó muy movida y a las 8:30h se abieron puertas a todas aquellas valientes que pese a la ola de calor, decidieron correr con la experta en fitness Paula Butragueño. Pero no era una carrera cualquiera. Los cascos fueron los protagonistas. ¿Por qué? El objetivo era claro, a través de ellos, @pau_inspirafit (para las que la siguen en redes sociales) llevó a cabo una sesión de meditación y 'mindfulness' para que las corredoras se conectaran con ellas mismas y el espacio, convirtiendo la carrera en un momento íntimo. Una sesión de respiración antes de la carrera y una clase de estiramientos después cerraron el círculo y abrieron boca para las actividades que estaban por venir.

Stands de comida saludable, productos 'beauty'... y dos espacios muy diferenciados, el #MOVE donde la adrenalina estaba asegurada y el #RESPIRA, donde las lectoras podrían dedicarse a ellas mismas y conectar con el entorno.

El pistoletazo de salida del segundo espacio fue un coloquio llevado a cabo por Miriam Aguilar, directora de mujerhoy.com con la madrina oficial del evento y portada de la revista, Lourdes Montes, que explicó que la naturalidad para ella era una forma de vida. Para la reciente mamá, la calve está en hacer lo que apetece en cada momento, sin imposiciones, "para mi cuidarme es hacer lo que me hace feliz, nunca me he obsesionado con nada, me sienta bien hacer deporte, pero más a nivel emocional y no tan físico". Tras hablar de su faceta como madre y de las pequeñas cosas que le hacen feliz en el día a día (como cocinar con su hija mayor o tomar agua con el zumo de un limón cuando se levanta por la mañana como truco 'beauty'), la diseñadora concluyó la charla con un mensaje claro, "hay que relajarse y ser feliz".

Cosmética natural con Erika Sánchez

Las actividades continuaron con la charla de Erika Sánchez, experta en cosmética, que de la mano de la nueva gama de productos BIO con certificación ecológica de Garnier, explicó la importancia de los productos de belleza sostenibles. Al contrario de lo que muchos piensan, la cosmética vegetariana y vegana no es lo mismo, y además, sienta diferente a la piel. Aceites con productos 100% naturales, cremas que respetan la piel y su composición e incluso cómo limpiar la piel con una pequeña exfoliación (y haciendo uso de la nueva esponja konjac de la firma) fueron los trucos que la maquilladora regaló a las lectoras interesadas en este tipo de cosmética.

SLOW LIVING, más placeres y menos quehaceres con Jana Fernández

"Vivimos estresados", así comenzó su ponencia la experta en bienestar físico y emocional Jana Fernández. Bajo la premisa de que "el estrés no es malo" la comunicadora explicó cómo podemos hacer uso del 'slow living' en la vida real, sin agobiarnos y disfrutando de cada momento. Jana trabaja en una agencia de comunicación, es madre y además, ha decidio dejar de teñirse y lucir sus canas, un acto liberador que compartió con entusiasmo, ya que ahora, puede ir a la peluqueria cuando le apetece, "sin obsesiones, voy como un acto de placer a que me laven la cabeza y me den un masaje, no como una obligación cada tres semanas". Reconoce que el acto de fluir y estresarse en menor medida es un proceso gradual que no se consigue de la noche a la mañana. Hasta que no nos encontramos en un momento de inflexión cuando decidimos parar y mirar a nuestro alrededor, "el estrés no es malo, hay situaciones buenas que nos producen estrés, es una una realidad. Lo que es malo es que estemos estresados 24 horas al día, siete días a la semana". Adaptarse al 'slow life' no es tarea fácil y requiere esfuerzo, pero el cuerpo lo agradece. ¿El primer paso? Reducir las horas que pasamos delante de la pantalla.

Bowspring yoga con Rocío Megía

Después de las charlas, llegó la hora de moverse. ¿Cómo? Con el 'bowspring yoga', una disciplina que combina el yoga y la meditación. La encargada de dar la clase fue Rocío Megía, experta en la disciplina. "El 'bowspring yoga' es una disciplina muy gutural, saca los instintos primarios de los humanos. Consiste en fluir, en dejarse llevar" y eso hicieron las lectoras que se animaron a probar este tipo de yoga, que tiene como único objetivo hacernos sentir mejor y conectar con nuestro cuerpo, nuestros sentimientos y darnos cuenta de hasta dónde podeemos llegar. "Conforme nos vamos haciendo mayores, la sociedad nos obliga a ponernos rectos y a intentar entrar en pequeños lugares, por eso tomad esta ocasión para liberaros, dejar a vuestro cuerpo fluir".

Maditación guiada con Paula Butragueño

Las actividades en el espacio #RESPIRA llegaron a su fin con Paula Butragueño y una sesión de meditación guiada, que puso la guinda final a un día repleto de relajación y actividades de lo más naturales. Paula o @pau_inspirafit como se la conoce en las redes sociales, tenía un trabajo y una vida normal (es decir, llena de estrés) hasta que se dio cuenta que ella no quería llevar el ritmo de vida que había alcanzado. "Necesitaba parar, vivir las cosas con emoción. Muchas veces estaba con mi chico y en vez de estar disfrutando con él, pensaba en la foto de Instagram que tenía que subir. No quiero vivir así". Con estas palabras, Paula comenzaba una sesión de meditación guiada con las lectoras en la que el objetivo era conectar con su yo interior a través de las cosas que les aportaban felicidad y los recuerdos bonitos.

Un broche de oro a la jornada del MujerhoyGONatural.