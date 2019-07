2 jul 2019

Un día aparece. No toca la puerta, simplemente se instala y se empieza a apoderar de tus piernas. Cuando te das cuenta ya es tarde, la celulitis ya está asentada y no tiene planes de irse. Justo allí empieza la batalla, que cientos y miles de mujeres pelean en su contra, bebes 3 litros de agua al día, (te lo recomendo tu amiga, la amiga de tu prima, la tía de tu pareja, etc), le dices adiós a las bolsas de patatas, los fritos y comienzas una rutina de pierna y glúteo que te deja sin poner moverte durante un mes. Eso, por no decir la cantidad de cremas y aceites que te pones a toda hora el día. Pero ella sigue allí, fija en ti, ¿por qué no se va?

Si tuviéramos la respuesta seguramente seríamos multimillonarias ya, lo cierto es que la celulitis es básicamente una sobrecarga de grasa localizada, provocada por el aumento de tamaño de los adipocitos (son las células grasas situadas en la hipodermis). Las modificaciones en la textura del tejido subcutáneo, provocan la aparición de nódulos celulíticos, denominados “piel de naranja”. La celulitis suele ir acompañada de retención de agua, grasas y toxinas en el espacio intersticial, problemas de circulación sanguínea y de una desorganización del tejido conjuntivo subcutáneo.

Esta alteración la padecemos en mayor medida las mujeres y pocas son las que se libran de ella. Si bien es cierto que eliminarla del todo es difícil y caro, hay ciertas cosas que podemos hacer para que disminuya. Y sí la alimentación y el ejercicio es elemental, pero hay más.

La celulitis en Instagram no existe

Parecería que cuando tocó la repartición de celulitis todas las influencers se salvaron. Basta con ver sus publicaciones en Instagram para "ver" que a ellas eso de la piel de naranja no les afecta. Sin embargo, y como bien lo hemos dichos en varias ocasiones, no creas todo lo que ves. Y si no nos crees tienes que seguir a Corina Randazzo. Con más de 254.000 seguidores en Instagram, esta argentina afincada en España se ha atrevido a hacer lo que muchas no, enseñar la celulitis de sus piernas.

"La magia no existe, si no hay constancia no hay resultados", sentencia Randazzo en su cuenta de Instagram. Y es que la influencer creó un destacado en le que fue documentando su ritual de masajes y cremas para intentar disminuir la celulitis de sus piernas y glúteos.

"La idea es enseñar la celulitis que tengo a pesar de lo que como y el deporte que hago. A veces forma parte de nuestro organismo y genética. Se puede mejorar, pero no hay que ir en contra de ella, forma parte de ti. Y debes de aprender a convivir con ella", dice a la cámara antes de comenzar con la explicación del tratamiento que se aplica ella.

Randazzo aconseja realizarse el tratamiento mínimo 4 veces a la semana. Y dedicarle por lo menos 10 minutos a cada pierna.

Lo primero: los productos

- Ventosas: deben ser de cristal

- Gel quemagrasa efecto calor y efecto frío (ella utiliza la marca Mi Rebotica)

- Papel transparente de cocina

El tratamiento:

1. Aplica el gel efecto calor con un poco de aceite corporal en la zona a tratar.

2. Cuando la zona esté completamente cubierta con el gel y el aceite hazte un masaje con la ventosa. No te preocupes si te salen moratones, es normal. Pero si notas algo raro o fuera de lo normal acude con un especialista.

3. Aplica el gel efecto frío

4. Envuelve las piernas con el papel transparente. Déjalo actuar de 10 a 15 minutos.

A Corina le ha funcionado, la influencer ha mostrado los avances en su cuenta.

Pero te advertimos desde ya, no es una receta mágica es simplemente un tratamiento para que disminuya. Consulta siempre a un especialista.