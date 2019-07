3 jul 2019

Compartir en google plus

Perder peso y tonificar el cuerpo es una tarea que requiere compromiso y constancia. Para lograrlo es imprescindible apostar por una alimentación saludable y hacer ejercicio. Visto así parece una fórmula sencilla, pero lo cierto es que también conlleva tiempo y paciencia, sobre todo si estamos buscando cambios a largo plazo. Además, hay determinadas zonas del cuerpo, como las piernas, en las que se acumula más grasa de forma natural y es necesario emplearse a fondo para obtener resultados. Pero no desesperes, porque no es imposible. Desde aquí te damos las claves que te ayudarán a adelgazar las piernas. ¿Preparada?

1. Apuesta por una alimentación saludable y baja en calorías

Llevar una buena alimentación es lo más adecuado para la salud, tanto si se quiere adelgazar como si no. Basar nuestra dieta en verduras, frutas, frutos secos al natural, legumbres, pescado y carne, es decir, alimentos no procesados, es la mejor forma de sentirnos enérgicos y prevenir enfermedades no trasmisibles. Pero si lo que buscas es perder peso, entonces aparte de comer estos alimentos, tu ingesta calórica debe ser inferior a tu gasto energético. Para ello debes adaptar las cantidades y, si es necesario, acudir a un dietista-nutricionista que elabore un plan específico para ti.

Como imaginarás, esto supone eliminar o reducir lo máximo posible el consumo de ultraprocesados ricos en azúcares, sal, harinas refinadas y grasas de mala calidad como la bollería, los refrescos, las pizzas congeladas o los fritos. Si sueles tomarlos, el simple hecho de sustituirlos por comida saludable te hará reducir drásticamente la ingesta de calorías. ¿Un truco sencillo? Sigue en redes sociales al dietista-nutricionista Carlos Ríos, es el creador del movimiento realfood (comida real) y te dará muchas ideas para mejorar tu alimentación.

pinit UNSPLASH

2. Bebe agua

La acumulación de grasa en zonas como las piernas puede estar relacionada con la retención de líquidos. Por ello, aparte de mejorar la alimentación y reducir el consumo de sal, conviene beber agua y eliminar otras bebidas que contengan azúcares añadidos y calorías extra como los refrescos, los batidos o el alcohol.

3. ¡A tope con el cardio!

Para perder peso en general y adelgazar las piernas en particular, las actividades cardiovasculares son imprescindibles. Correr, caminar a buen ritmo, montar en bici, hacer sesiones de spinning, nadar o bailar, entre otras actividades, te permitirán quemar una buena cantidad de calorías y, por tanto, contribuir al proceso de pérdida de peso. Lo ideal es que lleves a cabo este tipo de ejercicio, al menos. tres veces por semana.

4. Haz ejercicios específicos para las piernas

Aparte del cardio, que te permitirá adelgazar las piernas, es muy recomendable que hagas ejercicios para tonificarlas. De hecho, la creación de músculo es fundamental para acelerar el metabolismo y, por tanto, la pérdida de peso. Por lo tanto, combinar ambos es clave para lucir unas piernas estilizadas, fuertes y sanas. Te proponemos los siguientes.

-Sentadillas: colócate de pie con las piernas y los hombros en paralelo. Flexiona las rodillas manteniendo la espalda recta. Aguanta unos segundos y vuelve a la posición inicial. Haz varias repeticiones.

-Estocadas hacia delante y hacia detrás: de pie, lleva una de las piernas hacia delante y flexiona la otra de tal forma que la rodilla quede en un ángulo de 90º. Vuelve a la posición inicial y repite con la pierna contraria. Para hacer otra variante de este ejercicio, solo tienes que hacer lo mismo hacia detrás.

-Elevación lateral de pierna: túmbate sobre el costado y apoya el antebrazo en el suelo. Levanta la pierna hacia arriba, sin llegar a formar un ángulo recto, mantén unos segundos y baja. Repite varias veces y cambia de lado.

-Extensiones: túmbate boca abajo y extiende las piernas de tal forma que queden elevadas. Puedes apoyar los brazos a los lados del tronco o extenderlos hacia delante. Mantén unos segundos y regresa a la posición inicial. Realiza varias repeticiones.

Si tienes la posibilidad, nuestro consejo es que los hagas bajo la supervisión de un entrenador profesional.

pinit UNSPLASH

5. ¡Ayuda extra! Tratamientos cosméticos y estéticos

Los tratamientos cosméticos para las piernas pueden funcionar como complemento (que no sustituto) a los pasos anteriores para mejorar los resultados. Las cremas o geles reductores específicos son las opciones más asequibles y permiten mejorar la elasticidad de la zona, prevenir la aparición de estrías durante la pérdida de peso y reducir la celulitis.

Otra opción son los tratamientos estéticos para las piernas como la mesoterapia, la cavitación o la criolipólisis, que pueden ayudarte a mejorar la circulación de la zona y reducir la celulitis y/o la grasa localizada.