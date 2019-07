3 jul 2019

Con la llegada del verano comienza la temporada de piscina, playa y viajes. Y con ella también dicen hola los mitos acerca de la regla y el agua. Sí, y es que a pesar de que los médicos y especialistas se han cansado de decir que con la menstruación puedes seguir teniendo una vida normal, eso incluye ir a la piscina o a la playa, y sin embargo, todavía muchas mujeres lo evitan.

Para conocer los hábitos de las españolas asociados a la menstruación durante la época estival, Intimina, compañía dedicada a cuidar la salud íntima femenina, realizó un estudio sobre ‘Higiene Íntima femenina en verano’ y estos fueron algunos de los datos que arrojó el estudio:

- El 63% de españolas evita bañarse en la playa o la piscina si tiene la regla, alegando que les parece incómodo (38%) o solo porque tienen mucho flujo ese día (25%). No obstante, casi 4 de cada 10 aseguran que no es ningún problema tener la regla.

Desinformación y tabú

Cada vez son más mujeres las que se animan a utilizar la copa menstrual (14%), un método de protección revolucionario por sus innumerables beneficios: no irrita ni produce sequedad gracias a su silicona de grado médico, respeta el equilibrio íntimo y se puede llevar puesta hasta 12 horas, incluso bañándose en la playa o la piscina.

- ¿Se detiene la regla cuando estás en el agua?

No. "El revestimiento uterino no deja de derramarse mientras estás en el agua, pero la sangre puede disminuir la velocidad de forma significativa o no fluir fuera de la abertura vaginal porque el agua la detiene y la atracción gravitacional no es tan fuerte como cuando estás fuera del agua", explica Nicole Jardim, entrenadora de la salud y del periodo menstrual conocida como The Period Girl.

- ¿Es bueno nadar durante tu periodo?

¡Nadar es una maravilla cuando estás menstruando! El ejercicio en general es genial para acabar con los molestos síntomas de la menstruación, tanto los físicos como los psicológicos. El ejercicio no solo genera endorfinas que suben el ánimo, también libera endorfinas que actúan como analgésicos naturales. Estos químicos ayudan a quemar prostaglandinas, las sustancias químicas liberadas durante la menstruación que causan los cólicos. Además, ¿recuerdas esa sensación de hinchazón asociada con el periodo? El ejercicio hace que expulses esos fluidos adicionales con el sudor, ayudando a aliviar el vientre hinchado. En general, si te ejercitas con regularidad, tendrás menos cólicos y flujo más ligero que aquellas personas con un estilo de vida más sedentario.

Algunos consejos:

1. Elige el grado de absorción adecuado a tu flujo

Si aún no te animas con la copa mentrual, escoge un tampón que sea acorde a tu grado de absorción. Algunas veces, por miedo a mancharte, eliges uno de mayor absorción de lo necesario, lo que tiene consecuencias incómodas y desagradables, como sequedad e irritación.

2. Evita usar un tampón durante más de 8 horas seguidas

El tiempo máximo recomendable de uso de un mismo tampón es de 8 horas. Lo ideal es cambiar el tampón cada 4 horas, aunque depende de cada mujer: cantidad de flujo, tipo de tampón o día del periodo en que nos encontremos.

3. Para dormir, escoge compresas de noche

Desde luego las compresas no son una opción si queremos disfrutar de un día de piscina. Pero son la mejor alternativa durante la noche. Existen muchos modelos y formatos fabricados exclusivamente para las horas de sueño, que ofrecen la máxima comodidad.