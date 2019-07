8 jul 2019

Compartir en google plus

En enero de este Beyoncé y Jay-Z animaron a sus fans a hacerse veganos, asegurando que además de tratarse de una dieta saludable era también una forma de realizar limpieza espiritual y física. La pareja escribió la introducción del nuevo libro del fisiólogo del ejercicio Marco Borges, titulado 'The Greenprint: Plant-Based Diet, Best Body, Better World'.

"Solíamos pensar en la salud como una dieta: algunas funcionaban para nosotros, otras no. Tener hijos ha cambiado nuestras vidas más que ninguna otra cosa. Una vez que consideramos la salud como la verdad, en lugar de una dieta, se convirtió en una misión para nosotros compartir esa verdad y estilo de vida con la mayor cantidad de personas posible", asegura el matrimonio.

En cualquier caso, la pareja de músicos sabe que no pueden convencer a todos sus fans de convertirse en veganos, pero si los invita a seguir una dieta en la que consuman más a base de plantas y así promover un "profundo impacto en nuestra salud y el medio ambiente".

Todos nosotros tenemos la responsabilidad de defender nuestra salud y la salud del planeta. Vamos a defender esto juntos. Vamos a difundir la verdad. Vamos a hacer de esta misión un movimiento", remarcan Beyoncé y Jay-Z.

La pareja le ha propuesto a sus seguidores realizar un challenge de 22 días en el que aseguran que no solo experimentaran una notable pérdida de peso, sino que aumentaran su nivel de energía y mejoraran la apariencia de la piel. Algunas de las claves de la dieta incluyen comer tres veces al día, comer hasta estar saciado en un 80% y seguir la ratio 80-10-10: 80% hidratos de carbono, 10% de grasa y 10% de proteína. “Cuando los hidratos que tomas son frescos y vienen directamente de la tierra, puedes comerlos en abundancia”, afirma Borges. “Una dieta así, rica en verduras y frutas, otorga hidratos y proteínas a través de las legumbres”. Borges recomienda hacer 30 minutos de ejercicio diario, no tomar azúcar, y beber agua o tés no azucarados.

En esta dieta vegana prima la ingesta (de 1200 a 2000 calorías) de verduras frescas, frutos rojos, leches vegetales y legumbres, semillas y otros alimentos orgánicos.

La dieta de Beyoncé incluye tres comidas diarias 100% orgánicas en las que el gluten y la soja no tienen cabida. “Los platos son frescos y nunca han sido congelados. Han sido creados por chefs profesionales que trabajan únicamente con ingredientes orgánicos. Cada plato se inspira en diferentes platos del mundo, para que no te canses de los sabores”, aseguran desde la web.

Así son los tres primeros días de la dieta de Beyoncé.

Primer día:

Desayuno: Pudding de vainilla de chía con una taza de bayas.

Comida: Col roja crujiente y repollo con sésamo y batata.

Snack: ¼ de cucharada de hummus con verdura.

Cena: judías pintas con ensalda de quinoa y comino. Postre: chocolate negro.

Segundo día:

Desayuno: Smoothie hecho con una taza de leche de almendras, un plátano, media cucharada de mantequilla de almendras, o porción de polvos proteícos y una taza de hojas verdes (por ejemplo, col y espinacas).

Comida: Un tortita de arroz negro o dos tortitas sin gluten con ¼ de cucharada de hummus, pimiento rojo y pepino. Servir con verduras al vapor o una ensalada.

Snack: Una barrita de frutos secos.

Cena: Pasta de calabacín con tomates cherry, batata y perejil. Postre: plátano

Tercer día:

Desayuno: Copos de avena con mantequilla de almendras y plátano.

Comida: Aguacate con ensalada de jícama.

Snack: Una taza de leche de almendras con una barrita de proteínas o frutos secos.

Cena: Hamburguesa de judías y maíz con ensalada o verdura al vapor. Postre: macarons de vainilla veganos.