9 jul 2019

Es una de las zonas más delicadas y femeninas pero su piel y su musculatura es muy frágil y necesita de cuidados específicos y algunos trucos para mantenerla bonita y tersa. Toma nota de los mejores trucos para lucir escote este verano y un pecho más firme.

Elige bien tu talla de sujetador

Esto parece muy simple pero muchas mujeres no llevan su talla adecuada de sujetador, según los expertos el 70% de las mujeres lleva una talla equivocada, y eso conlleva problemas de salud como dolores, daños en el pecho, estrías, molestias en el cuello, la espalda o los hombros, rozaduras, malas posturas… Es verdad que enfrentarte en una tienda al gran catálogo de tallas, copas y formas puede llegar a ser abrumador pero te vamos a dar las claves para conocer tu talla ideal de sujetador.

Coge una cinta métrica y rodea el torso por debajo del pecho. Si el resultado es de 83 cms a 87 cms tu talla de sujetador sería la 85, si la medición es entre 88 y 92 cms tendrías la 90, si es entre 93 y 97 cms tu talla sería una 95, y así sucesivamente.

Para saber tu copa toma de nuevo tu cinta métrica y mídete más arriba pasando ahora la cinta por el pecho a la altura del pezón. A la medida que obtengas réstale la medida anterior, la del contorno por debajo del pecho. Si la diferencia es de 15 cms tendrías una copa B, si fuera de 20 cms una copa C, y así suma y sigue.

La postura es clave

Caminar erguida es un tip sencillo y económico que estiliza de inmediato pero es que además vas a corregir problemas de espalda, evitar arrugas y embellecer la apariencia del escote. Si pasas muchas horas con el ordenador asegúrate de que la pantalla tenga una buena altura para evitar forzar el cuello y encorvar la espalda.

La postura en la que duermes también va a ser un factor que provoque arrugas y descolgamiento en escote y pecho. Intenta no aplastar los senos al dormir como por ejemplo boca abajo y de lado, y si decides dormir con sostén por comodidad, utiliza un sujetador específico sin aros para descansar sin infligir ningún daño a tu pecho.

Practica ejercicios de tonificación

La natación es uno de los mejores deportes que existen para tonificar el pecho. Las planchas, las flexiones y los ejercicios con pesas también son muy efectivos para conseguir un pecho más turgente y firme.

Unos ejercicios fáciles que puedes practicar en cualquier momento son: junta las palmas de las manos a la altura del pecho y aprieta una contra otra durante 5 segundos, repite el ejercicio 5 veces. También a la altura del pecho sujeta con cada mano el antebrazo contrario y empuja hacia afuera con ambas manos, notarás tensión en los músculos del pecho. Repite 5 veces el ejercicio.

Cosmética y cuidados específicos

No solo las cremas específicas y su forma de aplicación son importantes para mantener firma y sana la piel del pecho y el escote, los cuidados extra como exfoliar de forma semanal la piel de la zona o terminar la ducha diaria con agua fría para tonificar de forma natural la piel, son tips fabulosos para conseguir un escote envidiable.

Protege tu piel del sol

La piel del escote no suele estar expuestas al sol salvo en verano, tampoco la del pecho a no ser que hagas topless. Es una piel muy delicada y fina que necesita protección para no sufrir los daños que provoca el astro rey, envejecimiento prematuro, flacidez, manchas, arrugas, aspereza, sequedad y por supuesto quemaduras e irritaciones. Recuerda extender tu crema solar por cuello y escote y también en la piel del pecho si vas a exponer la zona al sol.

No relegues los cuidados especiales de escote y pecho solo a los meses de verano, mima y tonifica tu piel todo el año aunque no esté expuesta, es la mejor forma de llegar a la época estival con los deberes hechos y lucir un escote de película.