11 jul 2019

Compartir en google plus

Las mujeres, por lo general, tenemos una visita al mes de la que no podemos huir: la regla. Sin embargo, hay ocasiones en las que la menstruación no aparece y entramos en pánico. Y es que lo primero que solemos pensar es: ¿Estaré embarazada? La reacción es normal, pero no siempre que se retrasa la regla es porque viene un bebé en camino. Antes de ponernos nerviosas debemos descartar todo tipo de situaciones. Puede que un mes la regla se descontrole y se retrase unos días. Pero si tienes dudas siempre puedes recurrir a un test de embarazo y salir de dudas.

Pero si no estas embarazada y te preguntas por qué no te baja la regla a menudo, lo mejor es que hagas una visita a tu ginecólogo.

Vamos a empezar con una realidad: no todas las mujeres somos iguales, y por ende no todas tenemos un ciclo exacto de 28 días. Por ello es importante que conozcas cómo es tu ciclo.

La ausencia de la menstruación, se conoce como amenorrea, puede ocurrir por numerosos motivos en mujeres sanas. Te contamos las más comunes.

Cambio de hábitos

Los cambios de rutina y horarios influyen en el ciclo menstrual. Aunque los seres humanos se adapten muy bien a los cambios, puede llevar cierto tiempo adaptarse a un nuevo ritmo. Lo mismo pasa con el ciclo menstrual, ya que se sincroniza hormonalmente a tus ritmos cardíacos y factores medioambientales.

Bajada y subida de peso constante

El peso cambiante es una de las causas que más influyen en un periodo irregular. Las hormonas se alteran y los ovarios producen un tipo de estrógeno conocido como estrona. Cuando se produce un exceso puede reducir la ovulación, causando una ausencia o retraso del periodo.

pinit Unsplash

Las bajadas y subidas de peso repentinas descontrolan las hormonas y tu ciclo menstrual. Por ello, es importante mantener un hábito alimenticio adecuado y equilibrado, acompañado de una rutina moderada de ejercicio, para mantener una buena salud menstrual.

Medicamentos

La ingesta de ciertos medicamentos puede causar amenorrea. Es importante conocer los efectos secundarios de las píldoras anticonceptivas, antidepresivos o antipsicóticos, ya que pueden provocar irregularidades en tu ciclo menstrual. No hay nada de qué preocuparse, consulta con tu médico y probablemente te cambiará el tratamiento.

Estrés

El estrés es uno de nuestros principales enemigos, afectando directamente a la función regular del organismo y del ciclo menstrual. El estrés produce y eleva la cantidad de cortisol, una hormona que afecta a la cantidad de progesterona y estrógeno que el cuerpo genera. Este descontrol produce un desequilibrio en tu periodo, retrasándolo o ausentándolo por completo.

Alteración del tiroides

La glándula tiroides juega un papel clave en la salud de las mujeres, ya que es la encargada de la producción y secreción de hormonas que regulan ciertos mecanismos como el metabolismo y el ciclo menstrual. Es importante visitar a tu médico para que realice una evaluación de la función de esta glándula tan importante, pues un tiroides poco activo, conocido como hipotiroidismo, afecta directamente a la ovulación.

Perimenopausia

Si tienes entre 30 y 40 años, es importante que tengas en cuenta que existe una etapa previa a la menopausia conocida como perimenopausia. Si notas cambios en tu humor, sofocos y que tu menstruación se vuelve irregular y más ligera, esta podría ser la causa. Los niveles de estrógenos se desequilibran y afecta directamente al ciclo menstrual.

Ovarios poliquísticos

El síndrome de ovarios poliquísticos se presenta entre el 8% y 20% en las mujeres del mundo. Síntomas como el crecimiento excesivo de vello, aumento de peso y periodos irregulares, forman parte de este síndrome.