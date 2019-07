12 jul 2019

Aunque estemos a dieta, adelgazar tripa y reducir cintura pueden convertirse en misión imposible. Toma nota de estos consejos para bajar tripay conseguir una cinturita de avispa en tiempo récord.

Alimentación

Sí, la alimentación es la base de todo y también la responsable de que los kilos de más se instalen donde no deben. Evita o minimiza el azúcar, la bollería industrial, los snack y los procesados en general, en definitiva, ten cuidado con todo lo que esté empaquetado y que no provenga directamente de la naturaleza como la carne, el pescado, las verduras, la fruta o los huevos. Los carbohidratos como la pasta, el arroz, el pan o las patatas van a provocar pesadez e hinchazón además de picos de insulina donde el organismo va a almacenar el exceso de glucosa de estos alimentos en forma de grasa.

Los smoothies depurativos son de gran ayuda para eliminar toxinas y evitar la retención de líquidos, además de tener un gran valor nutricional. Un smoothie de jengibre, zumo de limón, pepino, espinacas y kiwi sería ideal para depurar el organismo evitando así la hinchazón abdominal y afinando la cintura.

Cuidado con el sedentarismo

Pasar muchas horas sentada es un factor causante de que la grasa se acumule en la cintura y las caderas. Levántate y estira las piernas unos minutos después de cada hora que pases sentada para contrarrestar sus efectos dañinos.

Nadar, andar a paso ligero, correr, bici al aire libre, sesiones de entrenamiento en el gym… todo vale con tal de combatir el sedentarismo que es el culpable de tantas enfermedades de nuestro tiempo como la obesidad o la diabetes.

La hidratación es clave

Si no bebes lo suficiente tu organismo va a comenzar a retener líquidos, esto quiere decir que notarás tu abdomen más hinchado, pesadez en las piernas… beber agua es importantísimo para combatir esta retención de líquidos, eliminar toxinas y sustancias de deshecho y mantener el cuerpo correctamente hidratado. Aunque no tengas sed bebe de 1,5L a 2L diarios, no dejes pasar más de dos horas sin beber. Recuerda que la sed ya es el primer síntoma de deshidratación.

Ejercicios para reducir cintura de forma efectiva

Tres ejercicios que van a ayudarte a afinar la cintura son: los abdominales oblicuos, la plancha lateral y la patada con elevación.

Para realizar abdominales oblicuos túmbate boca arriba con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo, las manos detrás de la cabeza con los codos apuntando hacia afuera y lleva el codo derecho a la rodilla izquierda levantando esta también del suelo para acercarse al codo . Cambia y lleva el codo contrario a la rodilla derecha levantado también la pierna del suelo.

La plancha lateral fortalece la zona abdominal y ayuda a reducir el perímetro de la cintura. Túmbate de lado y apoya la palma de la mano o el codo en el suelo, eleva las caderas poniendo los pies de forma paralela y aguanta la postura al menos 10 segundos sin dejar caer la cadera. Repite el ejercicio en el lado contrario.

Para hacer una patada con elevación ponte de rodillas con las palmas de las manos apoyadas en el suelo y eleva de una patada la pierna hacia arriba, quédate en esa posición y haz pequeños rebotes durante 10 segundos y luego cambia de pierna.

Cuida tu alimentación, hidrátate, asegúrate un buen descanso y haz ejercicios específicos, son los consejos básicos para eliminar de una vez por todas la grasa acumulada en la zona del abdomen y reducir cintura.