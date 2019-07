17 jul 2019

La alimentación de las modelos siempre ha generado curiosidad y polémica a partes iguales. Los hay que opinan que para dedicarse a esa profesión es necesario llevar una dieta muy estricta y realizar una rutina de ejercicios muy constante y por el contrario, atribuyen todas sus características físicas a la genética. ¿Y si no es ni una cosa ni la otra? Entonces, ¿qué come una modelo de Victoria' Secret?

Aunque, por supuesto, depende de cada caso, si nos centramos en la modelo Sanne Vloet, no nos podríamos encasillar en ninguna de estas percepciones. Es evidente que la genética juega un papel importante, pero como ella misma explica a sus más de 700k seguidores en su canal de YouTube, cuida mucho su alimentación. Y no, esto no significa que coma poco, sino que elige alimentos saludables y adapta la ingesta a su estilo de vida.

“Hoy voy a enseñar lo que como en un día. Es un tema muy solicitado, mucha gente me pregunta sobre mi dieta y cómo me mantengo en forma. En primer lugar yo nunca lo llamaría estar a dieta, porque es más bien un estilo de vida que llevo durante todo el año”, señala la modelo en el primer vídeo que subió mostrando sus comidas hace poco más de un año.

Si no sueles consumir contenido en YouTube, es probable que todo esto te suene bastante extraño, por eso, antes de continuar, debes saber que en esta plataforma hay una temática bastante popular que se llama What I eat in a day o, en español, Qué como en un día. Normalmente este tipo de vídeos los publican youtubers con más o menos seguidores, pero resulta que la modelo de la que te hablamos también lo hace. Y no solo eso, en su canal habla sin tapujos sobre otros aspectos relacionados con su profesión, muestra su rutina de entrenamiento, sus trucos de belleza e, incluso, otros temas más personales como su casa o sus viajes.

La dieta de Sanne Vloet

Pero si nos centramos en los vídeos en los que muestra qué come en un día, la modelo suele compartir desde el desayuno hasta la cena y algún que otro snack. Incluye muchas frutas y verduras en sus platos y aunque, como ella misma explica, no sigue una dieta vegetariana, tampoco consume mucha carne. De hecho, en el vídeo más reciente que ha publicado sobre esta temática, comparte recetas veganas porque aunque ella no lo es, comenta que le sienta muy bien comer así al menos un día a la semana. Este fue su menú:

-Desayuno: café y porridge de avena con plátano, canela, semillas de chía, leche de avena, leche de coco, una cucharada de crema de almendras, frambuesas y bayas de goji.

-Comida: ensalada de quinoa con verduras, tofu y aliño de aceite de oliva y aguacate.

-Cena: guiso de coliflor con garbanzos, leche de coco, especias y arroz blanco de guarnición.

En otras ocasiones comparte comidas que no son veganas, como en este vídeo en el que, además, se centra en mostrar qué es lo que hace las 24 horas previas a un shooting en biquini. Muestra su rutina de belleza, sus ejercicios y, por supuesto, lo que come.

-Desayuno: agua y té matcha con leche.

-2º desayuno después del gym: smothie de arándanos, kale, plátano, maca, proteínas, una cucharada de crema de almendras y leche de almendras.

-Comida: ensalada de espinacas, pepino, espárragos, tomate, batata, lentejas, quinoa y hummus de remolacha.

-Cena: filete de atún con calabacín y espárragos a la plancha.

Y estos son solo algunos de sus vídeos, pero como decíamos, en su canal encontrarás muchos más relacionados con la alimentación (menús diarios, recetas saludables, ideas de snacks…) y también de otras temáticas. ¿Te imaginabas que la alimentación de una modelo era así?