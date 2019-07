18 jul 2019

El tabaco es un hábito muy perjudicial que deberías eliminar ya mismo de tu vida y el miedo a aumentar de talla no tiene por qué ser una de las razones que te impidan dejar de fumar. Te damos las claves para dejarlo sin engordar ni un gramo.

Fumar mata, eso ya lo sabes y si no ya están las cajetillas para recordártelo. Si fumas aumentas el riesgo de sufrir enfermedades coronarias, respiratorias, cáncer… que no te frene el hecho de que la gran mayoría de los fumadores engorda al dejarlo porque es un factor que vas a poder controlar con fuerza de voluntad y unas sencillas pautas.

Toma alimentos que empeoran el sabor del tabaco

¿Y cuáles son? Un estudio de la Universidad de Duke (EEUU) ha dado con la clave para facilitar el abandono del hábito de fumar a través de la dieta. Según la investigación, las frutas, las hortalizas y los lácteos empeorarían el sabor del tabaco y, por el contrario, la carne, el alcohol o el café realzarían su sabor. Abandona estos últimos alimentos durante una temporada para evitar la ansiedad o peor aún, caer en la tentación de coger un cigarrillo.

Ten en cuenta que al dejar de fumar los alimentos van a empezar a saberte mejor y es otra de las razones, unida a la ansiedad, por la que puedes coger algún kilo de más.

Bebe agua

Beber agua te va a ayudar a mantener por más tiempo la sensación de saciedad y también a depurar el organismo eliminando toxinas. Lleva siempre una botella contigo, a veces lo que parece hambre emocional, que va a hacer que te des un atracón con lo primero que pilles en la nevera, puede desencadenarse por la sed.

Para mantener hidratadas las mucosas y potenciar el efecto diurético del agua puedes tomar agua infusionada con fruta o infusiones. Las infusiones relajantes como la valeriana o la tila te van a ayudar además a calmar el estrés y la ansiedad que provoca el hecho de dejar de fumar.

Huye de la comida chatarra

Durante las primeras semanas evita alimentos poco saludables como la bollería industrial, la comida preparada, los refrescos y los ultraprocesados. Todos estos alimentos, además de realzar el sabor del tabaco según los científicos de la Universidad de Duke, también son muy calóricos y con bajísimo valor nutricional por lo que te harán aumentar de peso sin aportar prácticamente nutrientes.

La comida chatarra suele ser alta en hidratos de carbono que van a aumentar los niveles de glucosa en sangre, esto hace que el organismo produzca más insulina para eliminar ese exceso de azúcar y que almacena después en forma de grasa en el cuerpo. Opta por alimentos más saludables, con menos calorías y saciantes como la quinoa, las verduras, la fruta deshidratada o el chucrut y olvídate por unos días de las patatas fritas, la cerveza y la pizza congelada.

Minimiza los estimulantes

El café, el chocolate o los refrescos van a estimular tu sistema nervioso por culpa de la cafeína que contienen. Si quieres decirle adiós para siempre al tabaco deberías evitarlos durante las primeras semanas para que no sean un detonante para fracasar en el intento. Intenta estar lo más relajada posible estos días, tomando alimentos que te aporten bienestar como el plátano, la avena, los lácteos o la lechuga.

No solo es importante llevar una dieta saludable, también el estilo de vida y respetar los ritmos circadianos va a ayudarte a canalizar la ansiedad. No olvides que la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos va a alterar tus hormonas del sueño y no es el mejor momento para añadir más estimulantes perjudiciales en tu vida si quieres apagar de una vez por todas el cigarrillo controlando tu peso.

Picoteo sano

Sí, vas a querer comértelo todo, patatas fritas, pizza grasienta, refrescos de cola, helados, snacks… pero haz un pequeño esfuerzo y ten siempre a mano picoteo saludable para olvidarte de estos alimentos poco recomendables.

Prepara crudités para poder tener un tentempié rápido y sano que aporte fibra saciante de forma rápida, puedes tomarlos solos o con hummus o guacamole. Los frutos secos son una magnífica opción para llevar siempre encima. La fruta también es una gran aliada en estos momentos, como los arándanos o las frambuesas. Ahora en verano puedes tener en la nevera tuppers con melón o sandía cortados en trozos para picotear cuando sientas la necesidad de comer algo dulce. Las pasas también son una elección buenísima.

El ejercicio es tu aliado

Al abandonas el tabaco el cuerpo se oxigena mejor y hacer ejercicio va a ayudarte mucho en el proceso. Además de sentirte mejor físicamente, psicológicamente el deporte es una gran forma de canalizar el estrés y la irritabilidad. Es el mejor momento para ir a nadar, montar en bici, salir a correr o pasear, hacer yoga… Tu cuerpo y tu mente van a estar más relajados y la actividad te va a aportar un bienestar muy necesario para superar tu reto.

Dejar de fumar requiere sacrificio y fuerza de voluntad, ánimo, estamos seguras de que vas a poder hacerlo y coger ni un solo gramo de más.