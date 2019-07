19 jul 2019

Cualquier alimento puede tener cabida en nuestra dieta, no tenemos por qué privarnos completamente de alguno en particular. El problema es que cuando nuestro objetivo es el de perder peso, entonces sí tenemos que moderar bastante su consumo o eliminar algunos, al menos durante un tiempo. Eso es lo que pensaron los nutricionistas que desarrollaron The NEEDNT Food List, una lista de alimentos que solemos considerar saludables, pero que en realidad no nos aportan nutrientes de calidad y no aconsejan en una dieta de pérdida de peso. Más bien se interponen en nuestra meta, ya que suelen contener grasas saturadas, aceites refinados y azúcares añadidos. Por eso es imprescindible leer siempre la etiqueta cada vez que vayamos a hacer la compra.

Este ránking de alimentos que los nutricionistas no aconsejan para perder peso, está formado por un total de 49 productos. Pero lo hemos reducido a los cinco que más nos han llamado la atención. Te contamos por qué no se recomiendan y cómo puedes sustituirlos.

1. Mantequilla: puede aumentar el colesterol "malo"

Es cierto que la mantequilla no es mala si se consume con moderación, de hecho es mucho más saludable que la margarina. Sin embargo, si queremos bajar de peso, los expertos recomiendan prescindir de ella durante un tiempo. Contiene grasas saturadas de ori-gen animal que pueden contribuir a un aumento del colesterol LDL (el "malo").

¿Cómo puedes sustituirla? En lugar de mantequilla, utiliza aceite de oliva virgen extra (AOVE), ya que es una grasa vegetal saludable. Eso sí, si quieres perder peso, procura no tomar más de dos cucharadas soperas al día.

2. Chips de verduras: no te ayudan a perder peso

Por mucho que en el paquete indique que son saludables, basta con echar un vistazo a sus ingredientes para darte cuenta rápidamente de que en realidad es un alimento procesado. Sí, es cierto que este snack está elaborado a base de verduras (patata, remolacha y batata son las más comunes), pero el porcentaje es mínimo. Además, se fríen con aceites refinados como el de girasol o palma que, a altas temperaturas, se convierten en una grasa trans.

¿Cómo puedes sustituirlas? Haciendo tus propias chips vegetales en casa. Corta en láminas muy finas las verduras, rocíalas con una cucharadita de AOVE y sal, y hornéalas en lugar de freírlas.

3. Muesli o granola tostada: contienen azúcar

Suena saludable, ¿verdad? Sin embargo, los expertos desaconsejan todos aquellos que contengan más de 15 gramos de azúcar por 100 gramos de muesli. Algo que, por cierto, también se aplica a los cereales. Huye de aquellos con azúcares añadidos y de los que se promocionen como "integrales" cuando, en realidad, solo llevan salvado de trigo. En lugar de ayudarte a perder peso, contribuyen a que lo ganes.

¿Cómo puedes sustituirlos? No hace falta que lo susituyas por otro producto, sino que te fijes bien en la etiqueta: lo ideal es que lleven más de seis gramos de fibra por cada 100 de cereal, menos de cinco gramos de grasa y que además no contengan azúcar.

4. Fiambre como el pavo o el jamón cocido

Los nutricionistas los desaconsejan porque, por lo general, el contenido en carne de estos productos que compramos envasados en el súper, es en realidad mínimo. Además suelen llevar almidón de patata e incluso azúcar, lo que nos aporta calorías sin calidad.

¿Cómo puedes sustituirlos? Intenta comprarlos en la charcutería y, en el caso de optar por un paquete en lonchas, observa que en la etiqueta indique que lleva al menos un 70% de carne (pavo o jamón).

5. Yogures: no todos valen

Si el objetivo es bajar de peso, conviene huir de los yogures de frutas y apostar por los naturales. La recomendación de los nutricionistas es que nos centremos en aquellos que contienen menos de 10 gramos de azúcar por 100 gramos de yogur. En este caso no haría falta sustituirlos, ya que sí resultan saludables si tomamos, como máximo, uno al día.