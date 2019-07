23 jul 2019

Compartir en google plus

Vas al nutricionista. Te pones a dieta. En ella, los alimentos prohibidos son tantos que crees que estarás comiendo brócoli y pechuga de pollo de por vida. O al menos, hasta alcanzar tu objetivo. En la actualidad muchos son los movimiento que abogan por una alimentación sana como estilo de vida y no una dieta restrictiva que al final, se acabe dejando por estricta. Di NO a pasar hambre, eso queda claro. Movimientos como Futurlife apuestan por comida real y sobre todo rica. Pero si hablamos de movimientos con miles de seguidores y un éxito imparable, no nos podemos olvidar de Carlos Ríos y su estilo de vida 'realfooder' (que incluso, soluciona los momentos antojo con sus propuestas saludables).

Bajo la premisa de comer de todo (y ser feliz) evitando ultraprocesados y limitando los procesados a los saludables, hemos descubierto que hay ciertos alimentos con mala fama, que en realidad, no son malos. ¿Quieres saber cuáles son?

Chirimoya

pinit gtres

Su gran aporte calórico ha hecho que sea uno de los alimentos que cruzan la línea roja a la hora de perder peso. Sin embargo, la chirimoya es un alimento muy beneficioso ya que si deseas algo dulce es mejor tomar esta fruta de forma puntual que una chocolatina. Aunque tenga un alto contenido en azúcar, su consumo está altamente recomendado ya que es una fuente natural de vitamina B6, una sustancia que ayuda a reducir la fatiga y el cansancio.

Batata

pinit Pixabay

Es otro de los grandes alimentos demonizados. Su sabor dulce ha hecho que se prohíba a diestro y siniestro, cuando en realidad, es una alternativa muy sana a la patata ya que contine los mismos carbohidratos pero el dobre de fibra. Además contiene vitamina A que ayuda a la salud ocular y al mantenimento de las mucosas de la piel. Asada y a medio día es casi un manjar.

Palomitas

pinit gtres

Las palomitas siempre se han metido en el saco de los ultraprocesados, pero lo cierto es que son un tempié perfecto si se hacen en casa. No necesitas mucho, solo una cucharadita de maíz y aceite de oliva. Las puedes hacer en casa o en la palomitera de forma puntual para alegrarte un sábado tarde sin pasarte de la raya si estás a dieta.

Sardinas

pinit unsplash

Las conservas no son malas, es más, siempre que el contenido esté conservado en aceite de oliva y tenga poca sal, es un alimento perfectamente saludable que debes incorporar en tu dieta como fuente de Omega 3 si no tienes tiempo para cocinar pescado.