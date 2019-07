29 jul 2019

Cuando quieres adelgazar la regla de oro es: no a las grasas. Y eso incluye también los aceites, sobre todo los que suponen un aporte calórico muy alto o los que no son precisamente buenos para el organismo.

Sin embargo, la máxima de "hay que comer de todo" de los expertos se cumple, siempre y cuando, ese "de todo" se refiera a productos naturales sin procesar. Aunque si tu objetivo es únicamente adelgazar, tendrás que echarle un ojo a las calorías para que el proceso sea más rápido (aunque sean productos naturales).

Cuando hablamos de esto, el aceite de oliva puede ser un aliado indispensable, ya que el 'oro líquido' es uno de los aceites más sanos y nutritivos que encontramos en el mercado y además, uno de los más útiles a la hora de cocinar.

¿Cuál es la cantidad justa de aceite que debes consumir? Cuatro cucharadas, que serían aproximadamente 360 calorías al día, por lo que tendrás que usarlas a conciencia. ¿Lo ideal? Una por la mañana para aliñar tus tostadas, dos a la hora de la comuda y una por la noche. Así, tus platos seguirán siendo sabrosos, nada aburridos y te beneficiarás de sus propiedades nutritivas.

Puedes tomar menos, claro que sí. No obstante, no es recomendable tomar más, ya que aunque se trate de grasas saludables, no hay que abusar de ellas.