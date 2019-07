30 jul 2019

Mientras nos adentramos en el siglo XXI y no nos queda otro remedio que enfrentarnos a situaciones como el envejecimiento de la población. Existen países como Japón, en el que la cuarta parte de la población ya tiene más de 65 años. Esto ha despertado un inusitado interés por disciplinas como la robótica y la Inteligencia artificial. ¿Podría llegar un momento en el que estas máquinas estén capacitadas para realizar el trabajo de los humanos?, ¿qué problemas éticos podría tener esta situación, aumentará el desempleo, se deshumaniza la sociedad? En las residencias de ancianos del país nipón, ya desde hace años, ante la escasez de cuidadores, disponen de diferentes modelos de robots. La función de estos humanoides va desde dar conversación a los ancianos residentes, cada vez más compleja gracias a la ayuda de la inteligencia artificial. En Internet se pueden ver vídeos del robot Sota, que es capaz de hablar de temas tan diversos como la Segunda Guerra Mundial (época que vivieron la mayoría de huéspedes de la residencia), enseñar fotos en su pantalla o cantar canciones. Hasta tal punto ha llegado el nivel de interacción entre el humano y la máquina que ha sido capaz de ‘despertar’ a algunos de los huéspedes que no hablaba, se pensaba que por la demencia, y volverle a ha hacer hablar (se mantenía en silencio para no importunar a sus cuidadores). Alguno de los residentes lo considera como si fuera su nieto, según refieren. Aunque todavía estas máquinas no son capaces de sustituir al personal de enfermería, resultan de tremenda ayuda según cuentan los trabajadores del centro. Además, estos robots disponen de sensores que avisan si se produce alguna caída e incluso son capaces de enseñar a hacer ejercicios de gimnasia.

Los últimos avances

No olvidemos que junto a la robótica La inteligencia artificial (AI) es una de las disciplinas en las que más se está centrando la investigación. Ya no existe ningún humano capaz de ganarle al ajedrez a ‘Alpha Zero’, que es un sistema de inteligencia artificial desarrollado por Google. Desde cero, jugando millones de partidas contra sí mismo consiguió más que la humanidad durante miles de años y se convirtió en imbatible en este juego. También hemos visto como sistemas similares son capaces de analizar cientos de TAC y descubrir la presencia de cáncer de pulmón con una precisión superior a la de los humanos, según se ha publicado en prestigiosas revistas científica

Cirugía robótica

Algo que ya tenemos disponible en nuestro país es la cirugía robótica. El robot quirúrgico Da Vinci que utilizamos, por ejemplo, en el Hospital Vithas Nuestra Señora de América, permite realizar intervenciones de urología, cirugía general, cirugía torácica o ginecología, entre otras, de manera mínimamente invasiva. De esta manera los cirujanos realizamos operaciones mediante el robot (que no opera solo, al menos de momento) de manera más precisa que la que se puede realizar por laparoscopia o toracoscopia.

El robot da vinci permite operar con la precisión de un cirujano de forma poco invasiva

Con el robot quirúrgico Da Vinci operamos con una visión 3D de alta definición, utilizamos instrumentos con una movilidad y precisión similar a la mano y que se manejan de manera simple e intuitiva por cirujanos entrenados especialmente para este tipo de intervenciones. Esto permite realizar no solo operaciones sencillas sino tan complejas como las que se realizan por métodos tradicionales, por ejemplo operar un cáncer después de un tratamiento de quimioterapia. La diferencia es que se hace de manera mínimamente invasiva, reduciendo el dolor, la pérdida de sangre, las transfusiones y reduciendo la estancia en el hospital. Todo lo anterior es un gran avance y produce un mayor bienestar de los pacientes y sus familias durante el duro trance de una cirugía. El futuro ya está aquí.

Más noticias relacionadas...

- ¿Cómo actuar ante la epilepsia?

- ¿Qué es la viagra femenina y qué efectos tiene?